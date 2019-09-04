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E-sigara akciğere 'tatlı tatlı' hasar veriyor

Elektronik sigaranın akciğer hasarına yol açtığı, bu ürünlere nikotinin kolay çekilebilmesi için eklenen tatlandırıcıların da solunum yetmezliği vakalarına neden olduğu bildirildi.

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Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'de 2017-2018 yılları arasında e-sigara kullanımının ortaokul öğrencileri arasında yüzde 48, lise öğrencileri arasında yüzde 78 arttığını söyledi.

Dağlı, "çağın vebası" olarak nitelendirdiği üründe nikotin oranının çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Ürün iyice kontrolden çıkmıştır, bu ve benzerleri Türkiye'ye asla sokulmamalıdır." dedi.

ABD'de son bir ayda 15 eyalette 149 kişinin e-sigara kullanımına bağlı akciğer yetmezliğiyle hastaneye başvurduğunu belirten Dağlı, e-sigaraya bağlı olarak solum yetmezliği nedeniyle yoğun bakım tedavisi alan ergenlerin bilimsel toplantıların konusu olduğunu kaydetti.

- "Aroma sıvıları toksik etki yapıyor"

Prof. Dr. Dağlı, deneysel çalışmaların, e-sigaranın içine katılan gliserol, propilen glikol, aroma sıvılarının akciğer epitel hücrelerine toksik etki yaptığını gösterdiğini vurguladı.

Bu konuda yeni araştırma sonuçlarının da açıklanmaya başladığını belirten Dağlı, şunları kaydetti:

"Çok yeni bilimsel araştırmaların da e-sigara içine konan maddelerin bir arada kimyasal tepkimeye girerek, oluşan ana maddeden farklı maddenin farmakolojik ve metabolik olarak zararlı etkilerini ortaya koymuştur. Deneysel ve klinik çalışmalar, bu maddelerin damar hücrelerine zarar vererek akciğer hasarına yol açtığına işaret etmektedir.

E-sigarada kullanılan nikotinin kolay çekilebilmesi için eklenen tatlandırıcılar, akciğere hiç alınmaması gereken maddelerdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 'kurabiye aromalı e-sigara' kullanan bir ergenin solunum yetmezliği ile kalp akciğer cihazına bağlandığı rapor edilmiştir. Kurabiye yenmesinin güvenli olması, akciğere alınmasının güvenli olacağı anlamı taşımaz."

- "Esrar da bu cihazlara konarak içilmekte"

Elektronik sigaraların, gençler tarafından içeriğine istediklerini koyup içlerine çekebilecekleri bir cihaz olarak görüldüğünü aktaran Dağlı, "Nikotin çok yüksek dozlarda konulabildiği gibi, esrar (kenevir) de bu cihazlara konarak içilmektedir. Akciğer yetmezliğine girenlerin çoğunda esrar türevlerinin katıldığı görülmektedir." dedi.

Sigara firmalarının, sigaradan, ısıtılan tütün ürünlerine, daha sonra nikotin ürünlerine ve en son esrar ürünlerine geçeceklerinin öngörüldüğü değerlendirmesinde bulunan Dağlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Tütün, nikotin ve esrar kullanımını her koşulda önlemeliyiz. Türkiye, tütün yerine kenevir ekimini avantajlı gösteren senaryolara karşı uyanık olmalıdır.

E-sigaraların, klasik sigarayı bırakma ürünü olmadığı iyice anlaşılmıştır. 'Tütün içiyorsanız daha az zararlı ürüne geçin' aldatmacası son bulmalıdır. Tütün içiyorsanız bırakın başka bir ürün de kullanmayın. Akciğerler, oksijen alıp karbondioksiti dışarı atmak için vardır, nikotine, kenevire, çilek aromasına ihtiyaçları yoktur, size sağladıklarının değerini biliniz."

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