Eskişehir Şehir Hastanesi'nde beyindeki hasarı tespit eden EEG cihazı epilepsi hastalarının umudu oldu

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde video EEG cihazı hizmete başladı. Beyindeki sinir hücreleri tarafından üretilen elektriksel dalgaları kaydeden ve işlevsel bozuklukların olup, olmadığı konusunda bilgi sunan cihaz, ayrıca sorunun yerini de tespit etmeye yarıyor. Cihazın ilk hastası ise epilepsi rahatsızlığı bulunan 38 yaşındaki Muharrem Kıymaz oldu. Rahatsızlığından dolayı çalışmadığını ve bundan dolayı mağduriyet yaşadığını dile getirdi. Cihazın hızlı tespiti doğrultusunda Muharrem Kıymaz'a tedavi programı hazırlanacak.

"VİDEO EEG BU AMAÇLA SIK BAŞVURDUĞUMUZ BİR YÖNTEM"

Eskişehir Şehir Hastanesi Nörofizyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Selahattin Ayas, "Hastaya tedavi uygulamıyoruz, bu tanı amaçlı yapılan bir şey. Bildiğimiz gibi epilepsi hastalığı toplumda yaygın görülen hastalıklardan biri. Epilepsi, beyinde bazı nöron gruplarının anormal senkron deşarjı nedeniyle çeşitli klinik tablolarla karşımıza çıkıyor. Bu klinik tablolardan en önde geleni süregelen nöbet aktivitesi. Epilepsi hastalığının özellikle ayrıç tanısı, karışabilecek uyku hastalıkları paroksismal diğer nonepileptik hastalıklar, hareket bozuklukları ve fonksiyonel bozuklukların tanısının mutlaka epilepsiyle yapılması gerekiyor. Video EEG bu amaçla sık başvurduğumuz bir yöntem. Bununla birlikte epilepsi hastalığında medikal tedavi kullanılmakta. Anti-nöbet ilaçları kullanmaktayız ancak olguların yüzde 30 kadarında bu ilaçlara dirençli vakalar görülebilmekte. Bu vakalarda hasta eğer cerrahiye uygunsa cerrahi lokalizasyonun yapılması amacıyla video EEG çok sık olarak kullandığımız bir tetkik" dedi.

"BURAYA YENİ KURULAN BİR ÜNİTE OLDU"

Video EEG yönteminin avantajlarından bahseden Uzm. Dr. Ayas, "Uzun süreli bir kayıt alınması ve hastanın nöbetini yakalayabilme ihtimalimiz yüksek olması sebebiyle özellikle 'iktal' dediğimiz nöbet sırasında ortaya çıkan anormal beyin deşarjlarının lokalizasyonunun belirlemede oldukça önemli. Cerrahi dışında dediğim gibi, epilepsi tablosunun diğer nörolojik hastaların tanısında da oldukça önemli. Osmangazi Üniversitesi'nde de aynı şekilde bu tetkik yapılıyor. Buraya yeni kurulan bir ünite oldu. Hem hastanın bölgedeki hastanelere dağılımını homojen sağlamak hem de hastalarımıza hizmet verebilmek için bu üniteyi açmış bulunmaktayız. Şu anda 1 tane ünitemiz var. Biz hastalarımızın nöbetlerini, tarif ettikleri o paroksismal bozuklukları görene kadar burada yatırıyoruz. Ortalama 3 ila 5 gün arasında yatıyorlar. Sık nöbet görürsek 1-2 gün içerisinde de hastayı taburcu ettiğimiz oluyor. Tabii ki toplumdaki bu dirençli vakalar yüzde 30 kadarıyla epilepsi hastalarında görülebiliyor ama Eskişehir bölgesi için daha bunu konuşmak erken. Yani daha yeni başladığımız bir tetkik ve biraz daha hasta popülasyonuna sahip olmak gerekiyor" diye konuştu.

"DOKTORLARIN YAKLAŞIMLARI ÇOK ÇOK İYİ"

Epilepsi hastalığından dolayı iş bulamadığını belirten ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nde video EEG cihazının ilke hastası olan Muharrem Kıymaz ise, şunları söyledi:

"27 senedir dirençli epilepsi hastasıyım. 3 ilaç kullanıyorum, yaşantımda çok zorluklar çekiyorum. Özellikle iş bulamama sıkıntım var. Bulduğumda da çıkartıyorlar. Söylememeye çalışıyoruz ama ne yazık ki bizim hastalığımız çok çabuk bir zamanda gün yüzüne çıkıyor. Beni işten çıkarttılar. Dediler ki, 'Sizi bu şekilde çalıştıramayız. Kurumsal bir firmayız, teşekkür ediyoruz' ve çıktım. Ne yazık ki hastalığım ilerlediği için 4 aydır iş bulamıyorum ve çalışamıyorum. Hastalığım kriz geçirdiğim andan itibaren vücudumda çok halsizlik yapıyor. Günlük yaşantımda çok zorluklar yaşıyorum. Bilinç kaybı yaşıyorum, çocuklarımı fazla kucağıma alıp gezdiremiyorum çünkü kriz anında düşürüyorum. Kendimi fazla dirençli bir şekilde tutamıyorum. İş hayatımda da çok zorlanıyorum. Bu uygulamalar sayesinde hastalığımın ne kadar ilerlediğini görebiliyorlar. Doktorların yaklaşımları çok çok iyi. Şimdi ben 27 senelik bir hastayım. Geçtiğimiz senelere göre şimdiki davranışları, şu an bana yaptıkları uygulamalar çok çok güzel. Hastalığı belirleme ve tanıyı çok çabuk koymada da aynı şekilde. Hepsine teşekkür ediyorum."