Estetik ameliyat dehşeti! ''Hayatımız cehenneme döndü''

Antalya'da yaşayan 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Sabrina Abbas, 28 Temmuz 2017'de, özel bir hastanede, aynı anda burun estetiği ile yağ aldırma ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası bilinci kapanan genç kadın bitkisel hayata girdi.

Eşine evde bakmak zorunda kalan Rüstem Abbas, eşinin tıbbi hata nedeni ile bu hale geldiğini iddia ederek Antalya 2'ikinci Tüketici Mahkemesi'ne maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Hastane ve doktor suçlamaları kabul etmedi. Adli Tıp Kurumu doktor hatası bulmadı. Hacettepe Üniversitesi'nden ikinci rapor alan aile, ameliyat sırasındaki kayıtların mahkemeye sunulmasını istedi.

Hastane elindeki tüm kayıtları mahkemeye sunduğunu kaydetti. Gelen son Adli Tıp Kurumu Raporunda ise anestezi doktorunun hatalı olduğuna yer verildi.

Sabah'ın haberine göre, Rüstem Abbas, "Sapasağlam girdiği ameliyattan bitkisel hayata girmiş olarak çıktı. Eşim bitkisel hayata girdiğinde oğlum Demir 3, kızım Yanesk 2 yaşındaydı. Bu ameliyat ile hayatımız cehenneme döndü. Bana ilk başlarda iyileşecek dediler. Çocuklarım, annelerinin iyileşmesini bekliyor. İşçi olarak çalışıyorum. Özel yatak ve bakımı için gerekli tıbbi malzemeleri aldım. Bir bakıcı tuttum. Hukuki süreç devam ediyor. Mahkeme, anestezi doktorunun hatalı olduğunu belirten son bilirkişi raporuna göre karar verecek. 5 yıldır çektiğimiz çileyi ben bilirim. Hiç kimse güzellik uğruna yağ aldırıp estetik yaptırmasın" diye konuştu.