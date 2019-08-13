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Et pişirme tüyoları: Kendi yağında bekletin 24 saat dinlendirin

Bayram dönemlerinde aşırı et tüketimi özellikle kronik hastalıkları olanları olumsuz etkiliyor.

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Doç. Dr. Hadim Akoğlu, kronik böbrek hastalarının ve diyalize giren hastaların Kurban Bayramı sürecinde kendilerine hekim kontrolünde verilen diyetlere uymaları gerektiğini belirtti.  

İDEAL VÜCUT AĞIRLIĞINA DİKKAT 

Doç. Dr. Akoğlu, “Diyet listelerinde böbrek hastalığının derecesine ve hastanın ideal vücut ağırlığına göre alınması gereken protein miktarları belirlenmiştir. Bu miktarlar Kurban Bayramı süresince uygun kurban eti miktarına rahatça uyarlanabilir. Böylece hastalar fazla et tüketimine bağlı açığa çıkan zararlı maddelerden rahatça korunabilirler” dedi. 

FAZLASI KOMAYA SOKABİLİR 

Kronik böbrek hastalarında yüksek protein alımının böbreklere hasar vererek hastalığın ilerlemesine yol açtığına dikkati çeken Doç. Dr. Akoğlu “Vücuda giren protein miktarının artması hayatı tehdit eden koma gibi ciddi klinik tabloların gelişmesine yol açabiliyor. Proteinlerin sindirimi sonucu açığa çıkan metabolik ürünlerin de kanda tehlikeli düzeylere çıkması bu hastalar için risk oluşturuyor” dedi.

Doç. Akoğlu kurban etinin pişirilmesiyle ilgili de şu önerilerde bulundu: 

- Eti pişirilirken ve tüketilirken ayrıca tuz eklemeyin. 

- Mümkün olduğunca görünen yağından temizleyin. 

- Pişirirken ekstra yağ eklemeyin, kendi yağı yeterlidir. 

- Pişirmeden önce mutlaka en az 24 saat dinlendirin.

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