30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8377
  • 6,6043
  • 250.877
  • 91.264
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Et yeme alışkanlığını değiştirmek ömrü uzatabilir

ABD'de yürütülen bir araştırma et yeme alışkanlığını değiştirmenin ömrü uzatabileceğini ortaya koydu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çalışmada 1986 ila 2010 yıllarında 53 bin 553 kadın ve 27 bin 916 erkek katılımcının yeme alışkanlıkları ve erken ölüm riskine ilişkin verileri incelendi. Araştırmada, günde kırmızı et tüketiminde en az yarım porsiyonluk artışın erken ölüm riskini yüzde 10 oranında artırdığına işaret edildi.

Beslenme ve ölüm riski verileri incelendikten sonra araştırmacılar, sekiz yıl içinde işlenmiş ve işlenmemiş kırmızı et tüketiminde günde en az yarım porsiyonluk bir artışın, sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 9 daha yüksek erken ölüm riski ile ilişkilendirildiğini belirtti.

Beslenme ve epidemiyoloji profesörü, Harvard T.H.Chan Halk Sağlığı Beslenme Anabilim Dalı Başkanı ve araştırmanın yazarı Dr. Frank Hu, "Veriler kırmızı etin, kümes hayvanları, balık, kuru yemiş, baklagiller, tam tahıllar ve hatta sebzeler gibi diğer protein kaynaklarıyla değiştirilmesinin erken ölüm riskini azaltabileceğini göstermektedir." dedi.

Hu, bulgulara göre, kırmızı et tüketimini arttırmanın yüksek ölüm riskiyle ilişkili olduğunu ve işlenmiş kırmızı eti fazla tüketen insanlar için riskin özellikle daha arttığını ifade etti.

Çalışmanın sonuçları BMJ (British Medical Journal) dergisinde yayımlandı.

Yanan otomobilden atlayarak kurtuldular

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Beştepe'de sürpriz görüşme

Beştepe'de sürpriz görüşme

Bakan açıkladı: Uzatılmayacak

Bakan açıkladı: Uzatılmayacak

Milli Muharip Uçak Avrupa’ya damga vuracak

Milli Muharip Uçak Avrupa’ya damga vuracak

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Yıldırım: 23 Haziran'dan sonra gerekeni yaparız

Yıldırım: 23 Haziran'dan sonra gerekeni yaparız

O liman 49 yıllığına Rusya'ya kiralandı

O liman 49 yıllığına Rusya'ya kiralandı

41 baharatla hazırlanıyor... Tatmak için sıraya girdiler

41 baharatla hazırlanıyor... Tatmak için sıraya girdiler

'İsmail Küçükkaya bunu soracak mı?'

'İsmail Küçükkaya bunu soracak mı?'
 

POPÜLER HABERLER

İBB çalışanlarından CHP´li İmamoğlu´na tepki

İBB çalışanlarından CHP´li İmamoğlu´na tepki

Binali Yıldırım havalimanı taksisinin direksiyonuna geçti

Binali Yıldırım havalimanı taksisinin direksiyonuna geçti

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA