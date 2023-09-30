İSTANBUL 21°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2023 Cumartesi / 15 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3861
  • EURO
    29,0664
  • ALTIN
    1627.65
  • BIST100
    8334.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Sağlık

Etiyopya'da sıtma ölümleri artıyor: 36 can kaybı

Etiyopya'da sıtma nedeniyle son 2 ayda 36 kişi öldü. Sıtmadan en fazla yetersiz beslenen çocuk ve anneler etkileniyor.

AA30 Eylül 2023 Cumartesi 15:27 - Güncelleme:
Etiyopya'da sıtma ölümleri artıyor: 36 can kaybı
ABONE OL

Etiyopya'da patlak veren sıtma salgınında son 2 ayda 36 kişi hayatını kaybetti.

Addis Standart'ın haberine göre, ülkenin Oromiya bölgesinde virüs birçok kişinin ölümüne neden oldu.

Virüs sebebiyle son 2 ayda 36 kişi yaşamını yitirdi.

Etiyopya'da sıtma salgınının başlamasından bu yana 10 binden fazla kişi tedavi gördü.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, sıtmadan en fazla yetersiz beslenen çocuk ve anneler etkileniyor.

Ülkede geçen yıl yaşanan kolera salgınında da 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

  • sıtma ölümleri
  • yetersiz beslenme
  • çocuklar ve anneler
  • Etiyopya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.