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Sağlık

Etli ekmekten çıkanlar şoke etti... Bu gıdalar tehlike saçıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Yeni listede yer alan ürünlere göre pide harcında kanatlı eti, lahmacun harcında sakatat, etli ekmek iç harcında kanatlı eti, sakatat ve karaciğer, pide harcında deri dokusu, piliç sucukta ise soya tespit edildi.

HABER MERKEZİ14 Mayıs 2025 Çarşamba 09:41 - Güncelleme:
Etli ekmekten çıkanlar şoke etti... Bu gıdalar tehlike saçıyor!
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Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni ürünler eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapılan ve uygunsuzluklar tespit edilen ürünleri "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki listeye ekledi.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 224'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1451'e yükseldi.

İşte dikkat çeken uygunsuzluklardan bazıları:

Pide harcı - Kanatlı eti tespiti - İzmir/Karşıyaka

Lahmacun harcı - Sakatat (Taşlık( tespiti - İstanbul/Bağcılar

Etli ekmek pişmiş iç harcı - Kanatlı eti, sakatat (kalp, karaciğer, taşlık) tespiti - İstanbul/Pendik

Pide harcı - Deri dokusu, kanatlı eti, sakatat tespiti - Bursa/Nilüfer

Halktan marka kajun çeşnisi - gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti - Sakarya/Erenler

Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine eklenen beyaz peynir, kaşar peyniri ve tereyağı gibi ürünlerin yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

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