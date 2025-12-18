Etsy'de şok eden yasadışı vitamin ticareti ortaya çıktı!

İngiltere merkezli tüketici hakları kuruluşu Which?, popüler e-ticaret platformu Etsy'de yasadışı şekilde satılan enjekte edilebilir vitaminlerle ilgili çarpıcı bulgulara ulaştı. Araştırma kapsamında, platformda satılan ve üzerinde 'Vitamin C 10 x 5ml', 'Multivitamin infüzyonu 10 x 10ml' gibi genel ifadeler bulunan ürünlerin, yasal zorunluluk olan içerik listesi, aktif bileşen miktarı ve dozaj uyarıları gibi temel bilgilere sahip olmadığı tespit edildi. Enjekte edilebilir vitaminlerin bu şekilde denetimsiz biçimde satışa sunulması, hem sağlık otoritelerini hem de tüketicileri endişelendiriyor.

Etsy'de denetimsiz vitamin satışı ve sağlık riskleri

Which? tarafından yapılan araştırmada, iki farklı satıcıdan toplamda dört adet enjekte edilebilir vitamin ürünü satın alındı. Satıcıların, ürünlerin yanında sürpriz olarak erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan ilaçların örneklerini de göndermesi, olayın boyutunu gözler önüne serdi. Gönderilen hapların laboratuvar analizlerinde, reçetesiz satışı yasak olan sildenafil ve tadalafil gibi etken maddeler içerdiği belirlendi. Bu durum, enjekte edilebilir vitaminlerin yalnızca yasadışı şekilde satılmakla kalmadığını, aynı zamanda başka riskli ve denetimsiz ürünlerle birlikte tüketicilere ulaştığını gösterdi. Ayrıca, ürünlerin ambalajlarının yapay zekâ tarafından oluşturulmuş gibi göründüğü ve üzerinde yasal uyarıların eksik olduğu da saptandı. Uzmanlar, bu tür ürünlerin sahte olabileceği ya da orijinal olsa dahi tıbbi gözetim olmadan kullanılmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Yasal boşluklar ve denetim eksikliği

Yapılan alışverişlerde, bazı vitamin kutularının üzerinde 'Kayıtlı Tıbbi Uygulayıcı tarafından reçete olmadan perakende satılamaz' ibaresinin yer aldığı, bazı ürünlerin ise yalnızca İspanyolca talimatlarla geldiği belirtildi. Özellikle İngiltere'deki tüketicilerin bu tür uyarıları anlamakta güçlük çekebileceği, bu nedenle de ürünlerin yanlış veya bilinçsiz kullanımına açık olduğu ifade edildi. Ayrıca, vitaminlerin geldiği kutularda Hindistan ve İspanya menşei bilgisi bulunurken, bu ürünlerin Birleşik Krallık'ta satış için yetkilendirilmediği ortaya kondu. Bu da, enjekte edilebilir vitaminlerin ya yasadışı yollardan ithal edildiğini ya da sahte olarak üretildiğini gösteriyor. Which? yetkilileri, platformda yapılan bildirimlerin ardından ilgili satıcıların mağazalarının kapatıldığını, ancak benzer ürünlerin kısa süre içinde yeniden satışa sunulduğunu aktardı. Bu durum, Etsy'deki denetim mekanizmasının yetersizliğini ve yasal boşlukların kötüye kullanılabildiğini gözler önüne seriyor.

Tüketici güvenliği ve platformun yanıtı

Which? Tüketici Politikaları Başkanı Sue Davies, Etsy'deki denetim eksikliğinin tüketicilerin sağlığını riske attığını vurguladı. Davies, enjekte edilebilir vitaminlerin yasal düzenlemelere aykırı şekilde satılmasının, sahte ya da yanlış dozajlı ürünlerin piyasaya sürülmesine yol açtığını ve bu nedenle hükümet ile düzenleyici kurumların daha sıkı önlemler alması gerektiğini belirtti. Ayrıca, platformda yer alan bazı multivitamin kutularının sızdırdığı ve bunun da ürünlerin hava ve kirleticilerle temas etmesine neden olduğu tespit edildi. Bu tür durumlar, ürünlerin güvenliğini daha da tartışmalı hale getiriyor. Etsy ise yaptığı açıklamada, tıbbi ilaçlar, tıbbi cihazlar ve herhangi bir hastalığı tedavi etme iddiası taşıyan ürünlerin platformda satışının yasak olduğunu, Which? tarafından bildirilen tüm listelemelerin kaldırıldığını ve benzer ürünlerin tespiti için aktif olarak izleme yapıldığını duyurdu. Ancak, araştırmacılar, benzer ürünlerin kısa sürede yeniden satışa çıktığını ve denetimlerin yetersiz kaldığını belirtiyor.

Yasadışı vitamin satışının arka planı ve sonuçları

Enjekte edilebilir vitaminlerin internet üzerinden kolayca temin edilebilmesi, sağlık otoriteleri açısından ciddi bir sorun teşkil ediyor. Bu ürünlerin, reçetesiz ve tıbbi gözetim olmadan kullanılması, alerjik reaksiyonlar, yanlış dozaj ve ciddi yan etkiler gibi sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Özellikle sahte ürünlerin piyasada dolaşması, tüketicilerin ne aldığını bilmeden riskli maddelere maruz kalmasına neden oluyor. Which? araştırması, Etsy'de enjekte edilebilir vitaminlerin yasadışı satışı konusunda farkındalık yaratırken, tüketicilerin bu tür ürünlerden uzak durması ve yalnızca güvenilir, yasal kaynaklardan alışveriş yapması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Yetkililer, platformların denetim mekanizmalarını güçlendirmesi ve yasadışı ürün satışına karşı daha etkin önlemler alması gerektiğini vurguluyor.

Sonuç olarak, Etsy'de enjekte edilebilir vitaminlerin yasadışı satışı, hem tüketici güvenliğini hem de kamu sağlığını tehdit eden önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. Tüketicilerin bilinçli olması, yasal düzenlemelerin sıkı şekilde uygulanması ve platformların daha etkin denetim yapması, bu tür risklerin önüne geçilmesinde kritik rol oynuyor.