Ev yapımı konservelerde tehlike: Bu varsa çöpe atın!

28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7672
  • 6,3723
  • 277.454
  • 100991
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Ev yapımı konservelerde büyük tehlike: Bu varsa çöpe atın!

Uzmanı, ev yapımı konservelerde kas felcine ve tedavi edilmezse ölüme bile yol çan 'clostridium botulinum' bakteri riski olduğunu, bakteri oluşumunun önlenmesi için sebzelerin türüne göre belli derecelerde kaynatılması gerektiğini kaydetti.

  • DHA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Gönen, yazın tüketilen sebze ve meyvelerin kışın da sofralarda olması için evlerde konserve yapımına başlandığını bildirdi. Gönen, konservede kullanılacak malzemelerin taze ve küflü olmamasına dikkati çekti. Ev yapımı konservelerde kas felcine neden olan 'clostridium botulinum' bakteri riskinin daha fazla bulunduğunu belirten Gönen, "Bu bakteri toksini botoksta da kullanılan bir toksin ve kas felcine yol açıyor. 12-72 saat içinde kendini gösteriyor. Kusma, bulantı, karın ağrısı gibi nörolojik durumlarla karşılaşıyoruz. Kendini 72 saat sonra da gösterebiliyor. Ciddi bir kas tutulumuyla ortaya çıkıyor ve zamanında müdahale edilmeyip, erken tedavi edilmezse ölümlere yol açabiliyor" dedi.
 
 
'TÜRÜNE GÖRE BELLİ DERECELERDE KAYNATILMALI'
 
Gönen, söz konusu bakterinin yok edilmesi için sebzelerin türüne göre belirli derecelerde kaynatılması gerektiğine dikkat çekerek "Uygun olmayan koşullarda saklanan konservelerde yeniden bakteri üremesi gerçekleşebiliyor. Bakteri oluşumunu önlemek için sebze ve meyveleri doğru yöntemle kaynatmak gerekiyor. Özellikle fasulye ve bezelye gibi asiti düşük olan sebzeler düdüklü tencerelerde 15-20 dakika kaynatılmalı Domates ve meyvelerin ise 100 derecede 15-20 dakika kaynatılıp kullanılması gerekiyor" diye konuştu.
 
 
'KAPAKTA BOMBELEŞME VARSA ÇÖPE ATIN'
 
Gönen, konserve yapımında kullanılacak kapaklara da özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, bunların 20 dakika kadar kaynatılması gerektiğini bildirdi. Kavanoz kapaklarının sadece bir kere kullanılabileceğini belirten Gönen, "Kapakta bombeleşme veya kapakta bir sızıntı varsa burada bakterinin ürediğini gösteriyor. Bu belirtiler varsa konserve tüketilmeden ve tadına bakılmadan hemen atılması gerekiyor. Ayrıca konserve açıldıktan sonra 10 dakika kadar kaynatılırsa bu bakteri oluşumunu tamamen önlemiş oluyor. Konserve açıldıktan sonra dolapta en fazla 3-4 gün muhafaza edilebilir. Açılmamış bir konservenin ise 6 ay kadar saklama süresi var" diye konuştu. 

Görenler şaşkına döndü! Böyle görüntülendiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Dünyanın en büyüğü: Uçak gemilerini imha edebiliyor!

Dünyanın en büyüğü: Uçak gemilerini imha edebiliyor!

Koalaların çılgın kavgası böyle görüntülendi

Koalaların çılgın kavgası böyle görüntülendi

Şaşırtan olay: Kenevir ekti, etrafına bubi tuzakları döşedi

Şaşırtan olay: Kenevir ekti, etrafına bubi tuzakları döşedi

Yıldırım: Uzay konferansı, uluslararası prestij olacak

Yıldırım: Uzay konferansı, uluslararası prestij olacak

Görenler şaşkına döndü! Böyle görüntülendiler

Görenler şaşkına döndü! Böyle görüntülendiler

Ev yapımı konservelerde tehlike: Bu varsa çöpe atın!

Ev yapımı konservelerde tehlike: Bu varsa çöpe atın!

ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret için ilk adım

ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret için ilk adım
 

POPÜLER HABERLER

Kadıköy Anadolu Lisesi´ndeki bu görüntülere tepki yağıyor

Kadıköy Anadolu Lisesi´ndeki bu görüntülere tepki yağıyor

Havadan görüntülendi! Bakanlık devraldı...

Havadan görüntülendi! Bakanlık devraldı...

Başkan Erdoğan 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı

Başkan Erdoğan 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı

Başkan Erdoğan'ın ziyareti ilgiyi artırdı... Duyan oraya gidiyor

Başkan Erdoğan'ın ziyareti ilgiyi artırdı... Duyan oraya gidiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA