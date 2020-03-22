Evde Corona virüs testi yapılabilir mi? İşte hızlı sonuç veren Coronavirüs testleri

22 Mart 2020 Pazar 11:33 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 11:33

Corona virüsün kişide pozitif olup olmadığını kısa sürede test eden 2 çeşit test bulunuyor. Geçen sene Çin'de kullanılmaya başlanan test, parmaktan kan alınarak yapılabilen bir tanı çeşidi. Erken tanı kiti ile gebelik testi gibi kısa bir sürede sonuç alınabiliyor. Corona virüsü testi gündemde aranan başlıklar arasında yer aldı. Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan COVID-19 adıyla bilinen Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 638'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 126 bin 258'e yükseldi. Tüm dünyada korona virüsü tedbirleri en üst düzeye çıkarılırken vatandaşlar Covid-19 test tanı kiti hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyor. İlk olarak hastadan bir örnek alınıyor ve laboratuvarda çeşitli testler yapılıyor. Daha sonra RT-PCR' testleri HIV ve grip gibi virüslerin tespit edilmesinde de kullanılıyor. Peki Corona virüsü testi nerede yapılır? Corona virüsü testi nasıl uygulanır? Covid-19 tanı kiti nedir? İşte ayrıntılar...

ERKEN TANI TESTİ NASIL YAPILIYOR?

Türkiyede kullanılmaya başlanan erken tanı kiti olarak bilinen test ise boğazdan alınan sıvı örneğiyle kısa sürede sonuç veriyor. Bu testler yalnızca labaratuvar ortamında yapılabiliyor. 15 dakikada sonuç veren bu test, evde yapılamıyor. Türkiye'de kullanımına başlanan erken tanı kiti testi boğazdan sürüntü yapılarak örnek alınıp 15 dakikada sonuç verebiliyor.

CORONA VİRÜSÜ TESTİ HANGİ HASTANELERDE YAPILIYOR?

Erken tanı testi yarından itibaren tüm illerdeki hastanelere Halk Sağlığı Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile hekimlikleri dahil her sağlık kuruluşuna gönderilecek. Her hastanede yapılabilecek bu erken tanı kiti ile günde minimum 15 bin test yapılması bekleniyor.

CORONA VİRÜS TESTİ ÜCRETLİ Mİ?

Koronavirüs testi için hastadan hiçbir ücret alınmıyor. Ülkemizde salgınla mücadele kapsamında vatandaşlara sunulan hizmetlere geçtiğimiz gün internet ortamından erişime açılan online koronavirüs testi de eklendi…

ONLİNE TEST!

Sağlık Bakanlığı ise vatandaşların online corona virüs testi yapabilmeleri için bir site yayına aldı. Sitede sorulan sorulara verilen cevaplara göre corona pozitif çıkma ihtimali değerlendiriliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların bilinç kazanması ve salgınla mücadele kapsamında elektronik ortamdan online corona virüsü testi erişime açıldı. Hastalığın belirtilerini baz alarak yapılabilen online testte, belirtilere göre işaretleme yapılarak ön tanı yapılabiliyor. Birçok kişi tarafından ilgi ile karşılanan testin içerisinde size sorulan birkaç soruyu cevaplayarak internet ortamında koronavirüs testini gerçekleştirmek mümkünken aynı zamanda sağlık kurumlarında Covid-19 testi ücretsiz olarak hizmet veriyor. Kendisinde belirti hisseden kişilerin en yakın sağlık kurumuna başvurması büyük önem arz ederken vatandaşlar bazı konularda da bilgi edinmek istiyor.

koronaonlem.saglik.gov.tr adresli sitede yöneltilen sorulara göre verilen cevaplar değerlendiriliyor ve “Beyan ettiğiniz bilgiler doğrultusunda koronavirüs ile karşılaşmış olma ihtimaliniz düşüktür” ya da “Beyan ettiğiniz bilgiler doğrultusunda sağlık durumunuzun yakından değerlendirilmesi için lütfen maskenizi takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz” uyarısında bulunuluyor.

Sitede, "Sonuçlar sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir" uyarısı da bulunuyor.