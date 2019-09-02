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Evde sağlık hizmetleri 1.3 milyon kişiye ulaştı

Yurt genelinde birkaç ilde pilot uygulama olarak ilk kez 2010’da başlatılan ‘evde sağlık hizmetleri’nden bugüne dek 1 milyon 350 bin hasta ücretsiz olarak yararlandı. 

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Evde sağlık hizmetleri ile yaşlı, yatağa bağımlı veya yürüyemeyecek kadar engelli hastaların tıbbi takiplerinin ‘hastaneye gitmeye gerek kalmadan’ kendi evlerinde yapılması sağlanıyor. Uygulama, sadece hasta ve yakınlarının hayatını kolaylaştırmakla kalmıyor; ülkenin sağlık maliyetlerine de önemli katkı sağlıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul’da bu yılın ilk 6 ayında 90 bin kez hasta ziyareti gerçekleştirdiklerini anlatarak, “Bütün hastanelerimizde evde sağlıkla ilgili direkt başvuru alınabiliyor ama asıl 444 38 33 (444 EV DE) numaralı çağrı merkezinden talep kaydı oluşturuluyor. Daha sonra ekipler adrese gidip ihtiyaçları belirliyor ve hastayı sisteme dahil ediyorlar. Hemşire, doktor veya terapistlerden oluşan toplam 322 personel, 77 araçla bakım hastalarının tıbbi takiplerini yapıyor” diye konuştu. 

Evde sağlık hizmetinin diş tedavilerinin de büyük bir kısmını kapsadığını anlatan Prof. Dr. Memişoğlu, “4 bin 500 hastamıza da kendi ev ortamlarında diş hizmeti verdik. Ayrıca gerektiği zaman psikiyatri ve psikolog desteği, fizik tedavi rehabilitasyonu da sağlanıyor. Hatta bazı durumlarda yoğun bakım gibi şartlarda takip edilmesi gereken hastalar için, cihaza bağlı hastalar oluyor bunlar, evde takip de gerçekleştirilebiliyor. Şu anda 32 hastamız da bu şekilde izleniyor” dedi. 

‘HER ŞEYİ SORUYORUZ’

Ordu’da 2.5 yıl önce otomobiliyle denize uçan ve 45 dakika suyun altında kalarak son anda kurtarılan Tufan Aşçı (25) da evde sağlık hizmeti alan hastalardan biri. Baba Cavit Aşçı, “8 aydır bu hizmeti alıyoruz. Hemşirelerimiz, doktorlarımız sağ olsunlar yakın takibini ve yara bakımını yapıyorlar. Bir problemimiz olduğunda hemen onları arıyoruz, kafamıza takılan her şeyi sorabiliyoruz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

 

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