Eyyamı bahur sıcaklarının başlamasıyla birlikte cildinde güneş lekesi oluşan kişiler konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Ağustos ayının ilk haftasını kapsayan günlerde güneşin insan teninde renk değişimine, yani lekelere sebep olur. Eyyamı Bahur sıcaklarının etkisiyle oluşan cilt lekelerine halk dilinde 'Aala düşmesi' ya da Eyyamı bahur lekesi denir. Peki Eyyamı bahur lekesi geçer mi? Eyyamı bahur lekesi nasıl çıkar? İşte detaylar

Eyyam-ı bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günleri için kullanılan bir tanımdır.

Son günlerde artan hava sıcaklıklarının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Eyyamı Bahur sıcaklıklarının etkisi altına giren ülkemizde en serin yerde bile hava sıcaklıklarının 30 derecelerin üzerine çıkacağı bildirildi. Eyyamı bahur sıcaklarında vatandaşların güneş çarpmalarına karşı dikkat etmesi gerekiyor.

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, Ağustos ayının ilk haftasına denk geliyor.

Kavurucu sıcakların yaşandığı bu dönemde vücutta, halk dilinde "Denize Ala düşmesi" olarak adlandırılan lekeler oluşur.

EYYAMI BAHUR LEKESİ GEÇER Mİ?



Deniz kıyısında yaşayanların çoğu Eyyamı bahurda denize girmenin zararlı olduğuna inanır ve girmez. Bu tarihlerde ıslak vücut ile güneş altında dolaşıldığında su damlacıkları mercek görevi görür ve deride lekelenlemelere neden olur.

Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkili olduğu günlerde güneşin insan teninde renk değişimine, yani alalara sebep olduğu bilinmektedir.

Eyyamı bahurda denize girilmemesi gerektiğine dair halk arasında bir inanış vardır. Deniz kıyısında oturanların çoğu Ağustos'un ilk haftası Eyyamı bahurda denize girmenin zararlı olduğuna inanır ve girmezler.

Denizde ala düşmesi olarak bilinen lekelenmelerin önüne geçmek için koruyucu losyonlar kullanmak gerekir. Her şeyden önemlisi de denizden çıktıktan sonra ıslak kalmamaktır.

Normal sıcaklık değerlerinin çok üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına sebep olan Eyyamı bahurda ciltte oluşan lekeler için çözümleri bir araya getirdik. İşte Eyyam-ı Bahur lekelerini geçirme yöntemleri

EYYAMI BAHUR LEKESİ NASIL ÇIKAR?



Temiz bir pamuğa bol bol limon suyu sürüp güneş lekesine uygulayarak 20-25 dakika bekleyin. Ardından bol su ile durulayın. Kaşıntı ya da kızarıklıklara maruz kalmamak için limon suyu uyguladığınızda güneşe çıkmayın.

Aloe Vera: Güneş lekelerini gidermede en başarılı bitkilerden biridir.

1 yemek kaşığı aloe vera jeli, 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ve 1 ampul E vitamini karıştırılarak cilde sürülür.

15-20 dakika bekletildikten sonra ılık su ile yıkanır.

Aloe vera maskesi, Eyyamı Bahur lekesi nasıl çıkar diyenler için özellikle önerilen bir tariftir.