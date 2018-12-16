Faranjiti doğal yolla yok edin

Faranjit hastalığı bilimsel açıklaması ile ağız ve burun boşluğunun arka tarafında bulunan farinksin yani yutağın iltihaplanması anlamına gelmektedir. Faranjit bulaşıcı bir rahatsızlıktır ve tedavide geç kalınması durumunda bronşite, dönüşme ihtimali oldukça yüksektir. Akut faranjitte gözümüze ilk çarpan belirti boğaz ağrısıdır. Boğaz da ağrının yanı sıra yanma, kuruluk ve kızarıklık gibi semptomlar da görülmektedir. Aynı zamanda bu hastalığın tanısı konmuş hastalarda yüksek ateş, ses kısılması gibi bulgulara da rastlanmaktadır. Akut faranjitin tekrarlaması kronik bronşite dönüşmesine sebebiyet verir. Kronik faranjitte, boğazda ağrı yoktur diyememekle birlikte akut faranjite göre bu ağrının şiddeti daha azdır. Kronik faranjitte boğazda bir cisim varmış hissi sürekli kaşınmaya ve gıcık şeklinde öksürüğe neden olur.

SÜT İLE KARIŞTIRARAK İÇİLMELİ

Zencefil: Yoğun şekilde mikrop kırıcı özelliğinin yanında süt solunum yollarını açmaya yardımcı olan zencefil faranjit tedavisinde sıklıkla kullanılmakdır. Etkili antioksidanlar arasında gösterilen zencefil salatalarda kullanıldığı gibi zencefil çayı hazırlanarak faranjit tedavisinde kullanılabilir.

Zerdeçal: Boğaz ve solunum yollarının mikroplardan temizlenmesine karşı oldukça etkili olan zerdeçal aynı zamanda göğüs ağrılarına da faydalıdır. Bir bardak süte yarım çay kaşığı zerdeçal koyun ve iyice kaynatın. Soğduktan sonra biraz bal ekleyerek günde 3 kere için. Kısa sürede faranjitten kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

Nane: Faranjite iyi gelen diğer bir bitki ise nanedir. Nane faranjitten tahriş olan boğazların yeniden toparlanmasını sağlar. Bunun yanında solunum yollarını açtığı gibi, hastalıktan meydana gelen tahrişin kısa sürede giderilmesine yardımcı olabilir. Nane çiğnemek veya suda kaynarken buharını solumak faydalı olabilir.

Limon: C vitamini açısından oldukça zengin olan Limon faranjite iyi gelen diğer bitkidir. Limon suyuyla gargara yapmak boğazlarda farajitin enden olduğu tahrişin kısa sürede iyileşmesini sağlayabilir ve boğazı mikroplardan temizler.

Bal: Eski medeniyetler dahil, asırlardır bir çok hastalığın tedavisi için kullanılan balın doğal antibiyotik özelliği vardır, çok güçlü mikrop kırıcı özelliği olan bal tüketimi farnjit sorunlarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Fesleğen: Fesleğen magnezyum içerdiğinden dolayı kan akışını hızlandırı. Bunun yanında etkili antioksidanlar arasında gösterilmektedir Böylece faranjit hastalığına karşı etkili bir bitkisel çözüm olabilir. Boğaz ve üst solunum yollarında belirli rahatlama sağlar. Fesleğeni suda kaynatarak içebilir veya fesleğen yapraklarını çiğneyebilirsiniz.

Sarımsak: Sarımsak göğüs ağrısı için gösterilenen etkili ev ilaçlarından biridir. 2006 yılında yapılan bir araştırmaya göre, düzenli sarımsak tüketimi kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini azalttığını ortaya koymaktadır. Birkaç diş sarımsağı ağızda çiğnemek veya suya katarak içmek faranjit tedavisinde katkıda bulunur.

Adaçayı kürü

1 su bardağı su, n 1,5–2 yemek kaşığı dolusu adaçayı. n Kaynamakta olan suyun içine, adaçayını atın. 10 dakika kaynatın. Ilıdıktan sonra, süzün. günde 3 defa, özellikle sabahları dişerinizi fırçaladıktan sonra ve akşam yatmadan 2 defa uygulayın. 3–4 gün içinde faranjitinizi ve bademcik iltihabınız geçecektir.

(Güneş)