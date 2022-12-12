Fazla alınan B6 ve B12 vitaminleri akciğer kanseri riskini yüzde 40'a kadar artırıyor

Medipol'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sakin, bağışıklık sisteminin güçlenmesi için sıkça kullanılan vitaminler ve besin takviyelerine ilişkin uyarılarda bulundu.

Doç. Dr. Sakin, bilinçsizce kullanılan takviye vitaminlerin kanser riskini azaltmak yerine riski artırabileceğini aktararak, "Uzun süredir yüksek doz B6 ve B12 vitamin takviyelerinin kullanımı ile akciğer kanseri riski arasında bağlantı olduğu düşünülüyor. 10 yılın üzerinde bu takviyeleri alan erkeklerde, hiç kullanmayanlara göre yüzde 40'a kadar daha fazla akciğer kanseri görüldüğü ve bu riskin sigara içenlerde özellikle yükseldiği ortaya konulmuş." değerlendirmesini yaptı.

Dünya çapında en yaygın görülen kanserlerden birinin akciğer kanseri olduğuna işaret eden Sakin, şu bilgileri verdi:

"2018'de dünyada yaklaşık 2,1 milyon kişiye akciğer kanseri teşhisi konuldu ve bu kişilerden yaklaşık 1,8 milyonun ölümüne neden oldu. Bununla birlikte sigara ile mücadele çabaları sayesinde akciğer kanseri görülme sıklığının azaltması muhtemel hale geldi. Kadın ve erkeklerde akciğer kanseri görülme sıklığı sigara içme oranlarına bağlı olarak ülkeler arasında değişiklik gösteriyor. Tütün ve tütün mamullerinin kullanımı akciğer kanseri için risk faktörü. Pasif dumana maruz kalmak da akciğer kanserinin bir nedeni. Sigara kullanımı tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 90'ından sorumlu olduğu tahmin ediliyor. Sigara dumanının akciğer kanserine neden olabileceği ilk olarak 1912'de öne sürülürken daha sonraki birçok epidemiyolojik çalışma, sigara ve akciğer kanseri arasındaki ilişkiyi doğrulamış ve toplumda sigarayı azaltmanın yollarına gidildi."

Uzun süre sigara içenlerle, hiç sigara içmemiş kişilere kıyasla akciğer kanserine yakalanma riski tahmini olarak 10 ile 30 kat arasında arttığının bilindiğini vurgulayan Sakin, "Yoğun sigara içenlerde akciğer kanseri riski yüzde 30'a kadar yükselirken, hiç sigara içmeyenlerde yaşam boyu akciğer kanseri riski yaklaşık olarak yüzde 1'dir. Bununla birlikte, sigaraya başlama yaşı, sigara içme yoğunluğu ve süresi, sigaraların katran ve nikotin içeriği ve filtresiz sigara kullanımı da akciğer kanseri gelişme riskini etkiliyor." ifadelerini kullandı.

- SİGARAYI BIRAKMAK AKCİĞER KANSERİNİ ÖNLÜYOR

Sakin, sigara içmenin bırakıldığında, zaman içerisinde akciğer kanserine yakalanma riskinin zaman içerisinde sigara içmeye devam edenlere kıyasla yüzde 20 ile 90 arasında değişim gösterdiğini anlatarak, risk azalmasının sigara bırakılmasıyla beş yıl içinde belirgin hale geldiğini bildirdi.

Doç. Dr. Sakin, "15 yıldan uzun süredir sigarayı bırakmış kişilerde, halen sigara içenlere kıyasla akciğer kanseri riskinde yüzde 80- 90 oranında azalma olduğu gösteriliyor. Sigarayı bırakmak, akciğer kanseri tedavisi görmüş hastalarda bile faydalı. Yapılan çalışmalarda akciğer kanseri tedavisi görmüş hastalarda sigara içmeye devam edilmesi, tüm nedenlere bağlı ölüm riski, tümörün tekrarı ve başka kanserlerin gelişme riskinde artışla ilişkilendirilmiş. Sigara içenler sigarayı bırakamasalar bile onları sigarayı bırakmaya teşvik etmek, akciğer kanseri riskinin azalmasına neden olabilir. 19 bin 714 kişinin dahil edildiği gözlemsel bir çalışmada günde 15 ve üzeri sigara içen ve sigara içmeye devam eden ancak en az yüzde 50 oranında azaltan kişilerde aynı oranda içmeye devam edenlere kıyasla akciğer kanseri riskini yüzde 27 oranında gösterilmiş." bilgisini verdi.

Sigaranın dışında hava kirliliği, asbest maruziyeti, radon, radyasyona maruz kalmak ve genetik faktörlerin de akciğer kanseri riskini artırdığını aktaran Sakin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Diğer akciğer hastalıklarından, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, amfizem, kronik bronşit, pnömoni öyküsü, pulmoner fibrizis, Alfa-1 antitripsin eksikliği, geçirilmiş tüberküloz ve onkojenik virüsler akciğer kanseri riskini artırıyor. İlginç bir şekilde, yüksek doz B6 ve B12 vitaminlerinin sigara içen erkeklerde artmış akciğer kanseri riski ile ilişkili olabileceği gösterilmiş. 50-70 yaş arası 77 bin 118 kişi ile yapılan bir çalışmada 10 yıl boyunca düzenli olarak her gün yüksek doz B6 ve B12 vitamini kullanan ve sigara içen erkeklerde, diğer bireylere göre akciğer kanseri riskinin yüzde 30-40 arttığı gösterilmiştir. Ancak multivitaminler ile beraber alınan B vitaminlerinin akciğer kanseri ile herhangi bir ilişkisi saptanmamıştır."