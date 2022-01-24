Fransa'da son 24 saatte 108 bin 481 Kovid-19 vakası kaydedildi

AA 24 Ocak 2022 Pazartesi 23:31 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 23:31

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 393 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 129 bin 22'ye çıktı.

Son 24 saatte 108 bin 481 kişide virüs tespit edildi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 31,2'ye ve her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 3 bin 733'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 776'sı yoğun bakımda olmak üzere 29 bin 748 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Öte yandan Kovid-19 aşı kartı uygulaması bugün başladı. Kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi belli mekanlara girişlerde ve tren ile yapılan yolculuklarda sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge isteniyor. Restoran ve kafelerde "insan sağlığının korunması" için kimlik ve aşı kartlarındaki bilgilerin örtüşüp örtüşmediği kontrol edilecek.

Aşı kartının geçerli olabilmesi için hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü doz aşının da yaptırılması gerekiyor. Aşı kartı 16 yaş ve üstündeki kişiler için uygulanıyor.