Fransa'da son 24 saatte 301 bin 614 Kovid-19 vakası tespit edildi

AA 23 Ocak 2022 Pazar 23:37 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 23:37

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 115 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 128 bin 629'a çıktı.

Son 24 saatte 301 bin 614 kişide virüs tespit edildi. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 360 bin 7 oldu.

Hastanelerde 3 bin 760'ı yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 838 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde hastanelerde tedavi altına alınanların sayısı yüzde 15,49 artarken, aynı zaman diliminde yoğun bakıma girenlerin sayısı yüzde 8,78 düştü.

Öte yandan Fransa Vatandaşlıktan Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Schiappa, kendini izole ettiği ve çalışmalarını uzaktan takip ettiğini belirtti.