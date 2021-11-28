Fransa'da son 24 saatte 31 bin 648 Kovid-19 vakası tespit edildi

AA 28 Kasım 2021 Pazar 23:23 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 23:23

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 23 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 118 bin 894'e çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı 31 bin 648 artışla 7 milyon 620 bin 48'e yükseldi.

Hastanelerde 1632'si yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 381 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 51 milyon 912 bin 449'a ulaştı, 50 milyon 827 bin 74 kişiye ikinci doz aşı uygulandı. 7 milyon 233 bin 42 kişi de üçüncü doz aşısını yaptırdı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 75,4'ü aşılarını tamamlamış oldu.

