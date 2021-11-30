Fransa'da son 24 saatte 8 bin 279 Kovid-19 vakası kaydedildi

AA 30 Kasım 2021 Salı 00:11 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 00:11

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 103 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 119 bin 16'ya çıktı.

Virüs saptanan kişi sayısı 8 bin 279 artışla 7 milyon 770 bin 327'ye, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 5,7'ye yükseldi.

Hastanelerde 1749'u yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 860 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 51 milyon 933 bin 749'a ulaştı, 50 milyon 848 bin 976 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

7 milyon 299 bin 378 kişi de üçüncü doz aşısını yaptırdı, böylece ülke nüfusunun yüzde 75,4'ü aşılarını tamamlamış oldu.