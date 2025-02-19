Gençlerde kalp krizinden ölümlerin arttığı iddiası! Bakanlık açıklama yaptı

Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından, gençlerde kalp krizinden ölümlerin arttığına dair basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarındaki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜİK'in yayınladığı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerindeki verilere dayanarak 15-24, 25-34, 35-44 yaş gruplarının 2011-2023 yıllarında Akut Myokard Enfarktüsünden (kalp krizinden) ölüm hızında kayda değer bir farklılık olmadığı anlaşılmaktadır. Bu verilere göre, 45-54 yaş grubunda 2020-2021 yıllarında hafif bir artış görülmüş olmakla birlikte, bu artışın 2017 yılı ve öncesindeki oranlardan daha düşük seviyede olduğu, 2022-2023 yılının ise son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrettiği görülmektedir. Uzman arkadaşlarımız tarafından TÜİK verileri ekseninde yıllar bazında ve yaş kırılımları dikkate alınarak hazırlanan grafiğimizi vatandaşlarımızın, sağlık camiamızın ve basının ilgi ve takdirlerine sunuyoruz."