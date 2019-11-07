23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,744
  • 6,3758
  • 274.038
  • 102694
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Genleri düzenlenen T hücreleri, kanser hastalarında kullanıldı

CRISPR yöntemiyle genleri yeniden düzenlenen T hücrelerinin ilk kez kanser hastalarında kullanıldığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TheScientist'in haberine göre, ABD'de Pennsylvania Üniversitesi Perelman Tıp Okulunda görevli hematolog Edward Stadtmauer liderliğindeki ekip, CRISPR ile genleri düzenlenen T hücrelerini, çoklu miyelom veya sarkoma hastaları üzerinde denedi.

Hala süren klinik deneyin ön bulgularının, CRISPR ile yapılan bağışıklık tedavisinin güvenilir olduğunu ortaya koyduğu ancak etkinliğinin henüz bilinmediği kaydedildi.

Üç hasta üzerinde denenen yöntemle ilgili bulguların aralıkta Amerikan Hematoloji Topluluğunun toplantısında sunulacağı aktarıldı.

- Yöntem, kanser hastaları üzerinde nasıl denendi?

Çalışma çerçevesinde ikisi çoklu miyelom (beyaz kan hücresi olan plazma hücrelerinde başlayan bir kanser türü), biri sarkoma (yumuşak doku kanseri) hastası üç kişiden alınan ve vücudun bağışıklık yanıtında önemli bir yere sahip T hücrelerinin DNA'ları, CRISPR yöntemiyle düzenlendi.

Uzmanlar, T hücrelerine, kanser hücrelerinde bulunan bir protein olan NY-ESO-1'i hedef alabilmeleri için bir virüsün genini ekledi ve hücreler içindeki kanserle savaşma kabiliyetlerini engelleyebilecek 3 geni devre dışı bıraktı.

TCR? ve TCR? genlerinin devre dışı bırakılmasının T hücreleri reseptörlerini ortadan kaldırdığı, reseptörleri olmayan T hücrelerinin kanser hücrelerine daha kolay bağlandığı, T hücrelerini öldürebilen PDCD1 geninin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bilim insanları, sonrasında genleri düzenlenen T hücrelerini tekrardan hastalara verdi.

Aradan geçen 6 ayda hastalarda önemli bir yan etkiye rastlanmazken, genleri düzenlenen T hücrelerinin kanserler üzerinde etkili olup olmadığının saptanmasına yönelik araştırmanın sürdüğü ifade edildi.

Ekibin, klinik deneyi gelecekte 18 hastayla yürütmeyi planladığı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ticaret savaşında yeni gelişme! Çin ve ABD anlaştı

Ticaret savaşında yeni gelişme! Çin ve ABD anlaştı

Teröristler kullanılmaz hale getirdi, Türkiye tekrar hizmete açacak

Teröristler kullanılmaz hale getirdi, Türkiye tekrar hizmete açacak

ABD F-16'sı yanlışlıkla 'bomba' bıraktı

ABD F-16'sı yanlışlıkla 'bomba' bıraktı

Pirana gibi dakikalar içinde yok ettiler!

Pirana gibi dakikalar içinde yok ettiler!

Tesadüfen bulunmuştu! Şimdi ise...

Tesadüfen bulunmuştu! Şimdi ise...

İnsanlar 15 bin yıl önce mamut avlamak için böyle tuzak kurmuş

İnsanlar 15 bin yıl önce mamut avlamak için böyle tuzak kurmuş

Yeraltından çıkıyor, sırrı araştırılıyor

Yeraltından çıkıyor, sırrı araştırılıyor

Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem

Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem
 

POPÜLER HABERLER

Evanjelist örgüt, Suriye´de YPG/PKK´lı teröristleri böyle kurtarmış

Evanjelist örgüt, Suriye´de YPG/PKK´lı teröristleri böyle kurtarmış

Tehlikeli kara büyü bulundu! Antalya'da şaşırtan keşif

Tehlikeli kara büyü bulundu! Antalya'da şaşırtan keşif

Dünyada en fazla altın rezervlerine sahip ülkeler

Dünyada en fazla altın rezervlerine sahip ülkeler

Erkeklerin egemen olduğu sektörde ben de varım dedi!

Erkeklerin egemen olduğu sektörde ben de varım dedi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA