İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2024 Perşembe / 17 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5734
  • EURO
    35,0137
  • ALTIN
    2435.56
  • BIST100
    9777.03
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Geri sayım başladı: Aşıların yüzde 86'sı Türkiye'de üretilecek
Sağlık

Geri sayım başladı: Aşıların yüzde 86'sı Türkiye'de üretilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Sağlık Bakanlığı öncülüğünde 50 bin metrekarelik kapalı alanla hizmet verecek olan Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nin ilk etap inşaatı yakında tamamlanıyor. Merkezin hizmete girmesiyle, 2028'den itibaren bağışıklama programındaki aşıların yüzde 86'sının ülkemizde üretilmesi sağlanacak' dedi.

DHA25 Nisan 2024 Perşembe 10:47 - Güncelleme:
Geri sayım başladı: Aşıların yüzde 86'sı Türkiye'de üretilecek
ABONE OL

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 'aşı üretim üssü' için çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti. Koca, "Sağlık Bakanlığı öncülüğünde 50 bin metrekarelik kapalı alanla hizmet verecek olan Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nin ilk etap inşaatı yakında tamamlanıyor. En son 1998'de verem aşısı üreten ve o tarihten sonra aşı üretimine ara veren Türkiye, Kovid-19 salgınına karşı TURKOVAC aşısını geliştirerek bu alanda aşı üreten 9 ülkeden biri olmayı başardı. İnşa çalışmaları hızla devam eden, 'aşı üssü' olarak planlanan yeni Hıfzıssıhha merkezi, çeyrek asır sonra Türkiye'nin bu alanda yeniden söz sahibi olmasına olanak sağlayacak. Ankara Esenboğa Havalimanı yakınlarında 50 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak merkez, aşının yanı sıra bazı genetik ürünlerin AR-GE ve üretim çalışmalarını da yürütecek" dedi.

'İLK ETABIN İNŞAATI TAMAMLANMA NOKTASINA GELDİ'

İlk etabın yıl sonuna kadar açılmasının hedeflendiğini kaydeden Bakan Koca, "Akıllı bina teknolojisiyle donatılacak Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezinin devam eden inşa çalışmaları 3 etapta ilerliyor. İlk etabın inşaatı tamamlanma noktasına gelirken, bazı araştırma, üretim laboratuvarlarını içerisine alan bölümün yıl sonuna kadar hizmete alınması hedefleniyor. Merkez inşaatının 2'nci etabında ise aşı üretim tesisleri yer alacak. 3'üncü etapta cihazların montajı ve ruhsatlandırılması işlemleri yapılacak. Sağlık Bakanlığı, yeni Hıfzıssıhha Merkezi ve Türkiye'de aşı üretim süreçleriyle ilgili bilgi birikimine sahip bilim insanlarıyla bilgiyi ürüne dönüştürmeyi, yerli üretim imkanlarını geliştirerek dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Öncelikli olarak çocukluk çağı bağışıklama programındaki kuduz, Hepatit A ve suçiçeği gibi 3 aşının teknoloji transferiyle Türkiye'de üretimi planlanıyor. Merkezin hizmete girmesiyle, 2028'den itibaren bağışıklama programındaki aşıların yüzde 86'sının ülkemizde üretilmesi sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.