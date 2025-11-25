Gıdada ölümcül 3 neden: Bu belirtiler varsa dikkat!

Gıda zehirlenmesi tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 420 binden fazla insan gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybediyor ve ölümlerin üçte biri 5 yaş altı çocuklarda görülüyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Güneş, "Kreşler, okullar, yemekhaneler ve restoranlar gibi toplu tüketim alanlarında vakaların daha sık görülmesinin nedeni, aynı ürünün çok sayıda kişiye verilmesi ve hijyen eksiklikleridir" dedi.

SON KULLANMA TARİHİNE DİKKAT

Gıda kaynaklı hastalıkların ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu yineleyen Prof. Dr. Mehmet Emin Güneş, "Gıda zehirlenmesi, bakteri, virüs veya parazit gibi mikroorganizmaların kendileri ya da ürettikleri toksinlerle gıdaların kirlenmesi sonucu ortaya çıkan ve çoğunlukla sindirim sistemini etkileyen bir hastalıktır. Bozulmuş gıdayı anlamak için tüketiciler mutlaka son kullanım tarihine bakmalıdır. Kanatlı etler, kırmızı etler, kirli sular ve bunlarla temas etmiş yüzeyler en önemli bulaş kaynaklarıdır. Marketlerden alınan kanatlı etler, hava sıcaklığı 32 derece ve üzerindeyse en geç bir saat içinde; daha serin mevsimlerde ise iki saat içinde mutlaka dondurucuya konmalıdır. Dondurucudan çıkarılan etler buzdolabının alt rafında çözündürülmelidir" dedi.

SEBZE VE MEYVELER İYİ YIKANMALI

Prof. Dr. Mehmet Emin Güneş, tarım ilaçlarının yaygın kullanımı nedeniyle sebze ve meyvelerin bol suyla yıkanması gerektiğini vurguladı. Risk gruplarında çocuklar, hamileler, 65 yaş üstü bireyler ve kronik hastalığı olanların bulunduğunu söyledi. Hamilelerin çiğ süt ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden uzak durması gerektiğini hatırlattı.

KESME TAHTASI ÇOK RİSKLİ

Prof. Dr. Güneş, kreşler, okullar, yemekhaneler ve restoranlarda vakaların artmasının temel sebebinin hijyen eksikliği ve aynı gıdanın çok kişiye servis edilmesi olduğunu belirtti. Çapraz bulaşın kritik bir risk olduğuna dikkat çekerek, "Çiğ tavuk veya et kullanılan kesme tahtası sebze ya da başka bir yiyecekte kullanılırsa, oradaki bakteri ve virüsler yeni gıdaya geçer. Her gıda için ayrı kesme tahtası kullanılmalıdır" dedi.

BAKTERİ VE PARAZİT BULAŞABİLİR

Gıda zehirlenmesinin bakteri, virüs veya parazit bulaşmış gıdaların tüketilmesi sonucu ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Emin Güneş, bozulmuş gıdaların kısa sürede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Tüketicilerin son kullanım tarihlerine uymasının ve hijyen kurallarına dikkat etmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. "Kanatlı etler, kırmızı etler, kirli sular ve bunlarla temas etmiş yüzeyler en önemli bulaş kaynaklarıdır" ifadelerini kullandı.

BU BELİRTİLER VARSA ZAMAN KAYBETMEYİN

Belirtilere ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Emin Güneş, bulantı, kusma, ishal, ateş, karın ağrısı ve mide kramplarının en yaygın şikayetler olduğunu söyledi. "Günde altıdan fazla ishal, kanlı dışkı, yüksek ateş veya sıvı alamama varsa mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Ciddi sıvı kaybı, potasyum ve sodyum gibi elektrolitlerin düşmesine neden olur; bu durum kalp ritim bozuklukları ve sistemik enfeksiyonlara yol açabilir" uyarısında bulundu.