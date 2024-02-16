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Sağlık

Gizli virüs alarmı! Uzmanlar uyardı

İlk 2015'de ortaya çıkan Alaskapox virüsü, ciddi boyutlara ulaşmaya başladı. Virüs, bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar için ölüm riski oluşturuyor. Uzmanlar vakaları yakından incelemeyi sürdürüyor.

Star Gazetesi16 Şubat 2024 Cuma 11:16 - Güncelleme:
Gizli virüs alarmı! Uzmanlar uyardı
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Bilim insanları ve sağlık uzmanları, bir bölgede ortaya çıkan ölümcül vakanın ardından "Alaskapox" olarak bilinen ender bir virüsü yakından takip etmeye başladı.

Alaskapox'un ilk kez 2015 yılında tanımlanmasından bu yana teşhis edilen birkaç vaka tipik olarak eklem ve kas ağrısı, şişmiş lenf düğümleri ve ciltte şişlik veya kabarcık gibi hafif semptomlarla ilişkilendirilmişti.

Virüs genellikle birkaç haftada geçiyor ancak bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için tehlikeli durumlar oluşturuyor.

Kenai Yarımadası'nda yaşlı bir adam, Alaskapox nedeniyle ölen ilk kişi oldu. Bu vaka, ilk tanımlandığından bu yana görülen yedinci vaka olmakla birlikte, Alaska'nın Fairbanks kentinde bildirilen ilk vakadan 500 kilometre daha uzak bir yerde görüldü.

Ölümle sonuçlanan vakada hasta, sağ koltuk altında kırmızı bir yara olduğunu, bunu yanma hissi ve yorgunluk yaptığını bildirdi. Hastanın kanser tedavisi görüyor olmasının, vücudunun savunmasız bir durumda olması ve dolayısıyla virüsten kaynaklanan komplikasyon riskinin artmasına katkıda bulunmuş olabileceği düşünülüyor. Alaska Eyaleti Epidemiyoloji bültenine göre hasta Kasım ayında hastaneye kaldırıldı, Ocak ayı sonunda hayatını kaybetti.

Sağlık yetkililerinin vardığı sonuç, Alaskapox'un coğrafi olarak düşünülenden daha yaygın olduğu ve özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerin risk hakkında daha fazla farkındalığa ihtiyaç duyduğu yönünde.

Şu ana kadar elde edilen bulgulara göre virüs küçük memeliler, özellikle de kırmızı sırtlı tarla fareleri ve sivri fareler aracılığıyla yayılıyor. İnsanlar bu hastalığı hayvanlardan kapabiliyorken, insandan insana bulaştığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Virüs muhtemelen çiçek hastalığının en iyi bilinen ortopoks grubunun bir parçası - Alaskapox'ta da olduğu gibi ciltte yaralara (çiçek hastalığı gibi) neden olmaları ile karakterize ediliyor.

Bültene göre, adam uzak bir bölgede yalnız yaşıyordu, ancak kendisini sık sık tırmalayan bir sokak kedisine baktığını bildirdi. Virüsün bu şekilde bulaşmış olabileceği düşünüldü, ancak kedi üzerinde ortopoksvirüsler için yapılan testler negatif çıktı.

Alaska Sağlık Bakanlığı'nın yeni tavsiyeleri arasında klinisyenlerin virüsün özelliklerine aşina olması ve düzenli olarak test yapmasının yanı sıra, Alaskapox şüphesi olanlara yaralarını kuru ve kapalı tutmaları ve onlara dokunmaktan kaçınmaları tavsiye ediliyor.

Alaska Halk Sağlığı Bölümü tarafından kaleme alınan SSS'de (sıkça sorulan sorular) "Virüsün Alaska'nın küçük memelilerinde daha yaygın olması ve insanlarda enfeksiyonun meydana gelmiş ancak tespit edilememiş olması muhtemeldir. Alaska'daki hayvan popülasyonlarında virüsün dağılımını daha iyi anlamak için daha fazla hayvan testi yapılmaktadır." diye belirtildi.

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