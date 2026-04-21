İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8998
  • EURO
    52,8858
  • ALTIN
    6903.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  Göğüs ağrısı sanarak hastaneye gitti! Milyonda 7 kişide bir görülen gerçek ortaya çıktı
Tavsiye üzerine İstanbul'dan Kars'a ameliyat için gelen Türkmenistanlı Hamid Mamedov, 1 milyonda yılda 7 kişide görülen omurilik zarı tümöründen 6 saatlik operasyonla kurtuldu.

AA21 Nisan 2026 Salı 11:56
ABONE OL

İstanbul'da yaşayan bir çocuk babası 38 yaşındaki Mamedov'a, 7 ay önce göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanelerde, ağrının sırt kaynaklı olduğu ifade edilerek omurilik zarı tümörü tanısı konuldu.

Ameliyat için doktor araştıran Mamedov, tavsiye üzerine bir süre önce İstanbul'da özel bir hastanede çalışan ve halen Kars'ta Harakani Devlet Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olan Operatör Dr. Meftun Zerbizade'ye muayene oldu.

Yapılan tetkik ve incelemelerinde, literatüre göre 1 milyonda yılda 7 kişide nadir görülen omurilik zarında tümör tespit edilen Mamedov, Dr. Zerbizade ve cerrahi ekip tarafından ameliyata alındı.

- HASTANIN NADİR GÖRÜLEN OMURİLİK TÜMÖRÜ 6 SAATTE ÇIKARILDI

Türkmen hasta Mamedov, sinir hasarı riskini en aza indiren yüksek hassasiyetli teknikler ve teknolojiyle gerçekleştirilen 6 saatlik ameliyatla omurilik zarındaki tümörden kurtuldu.

Operasyonda, ayrıca ameliyat sırasında ultrason cihazı kullanılarak tümörün yerleşimi ve sınırları anlık olarak görüntülendi, bu teknikle tümörün tamamen çıkarıldığı da teyit edildi.

- "BU TÜMÖR, DÜNYA LİTERATÜRÜNDE 1 MİLYON KİŞİDE YILDA 7 HASTADA GÖRÜLEBİLİYOR"

Dr. Zerbizade, AA muhabirine, hastaya omuriliğini örten zarlarının içerisinde tümör teşhisi konulduğunu belirterek, yaklaşık 6 saatlik ameliyatla tümörü çıkardıklarını söyledi.

Bu tümörlerin omurilikten çıkan sinirlerden kaynaklandığını ifade eden Zerbizade, "Bu tümör, dünya literatüründe 1 milyon kişide yılda 7 hastada görülebiliyor, yani oldukça nadir görülen tümör. Hastanemizdeki ameliyathane şartlarını, cerrahinin isteğine uygun, çok güvenli ve rahat şekilde düzenleyerek ameliyatı yaptık." dedi.

- "AMELİYATTA ÖNEMLİ TEKNOLOJİLERİ KULLANDIK"

Zerbizade, cerrahi sırasında en önemli noktalardan birinin omurilik ve sinirlerin zarar görme ihtimali olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sırt bölgesinde eğer omurilik veya sinirlere zarar gelirse, bu hastada kalıcı nörolojik bulgulara yani yürümesinde, dengesinde, hissiyatında ciddi sorunlara yol açabilir. Ama biz ameliyatta önemli teknolojileri kullandık. Bunlardan birisi 'intraoperatif nöromonitorizasyon' dediğimiz ameliyat sırasında, sürekli omuriliğin ve sinirlerin fonksiyonlarını takip etme imkanı sağlayan teknoloji. Yani tümörü çıkarttığımız zaman nöromonitorizasyon yanıtlarını kontrol eden tekniker bizi sürekli 'Hocam omuriliğe yakınsınız.' veya 'Şu siniri irrite ediyorsunuz.' şeklinde uyarıyor. Yani bu teknoloji sayesinde cerrahide omuriliğe ve sinire zarar gelmeden tümörün güvenli şekilde tamamını çıkarabiliyoruz. Bu yöntem beyin tümörlerinde de çok sık kullanılan bir teknolojidir."

Hastanede ilk kez ameliyat sırasında ultrason kullanarak bu tarz operasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Zerbizade, cerrahi sırasında ultrason kullanımıyla anlık şekilde tümörün yerleşimini, uzanımını, önemli yapılarla olan ilişkisini, tümörün çıkarılmasının kontrolünün sağlandığını dile getirdi.

- GÖĞÜS AĞRISI DİYE GİTTİ, NADİR TÜMÖRLE KARŞILAŞTI

Hamid Mamedov da ilk olarak göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, daha sonra bu ağrının sırt bölgesinden kaynaklandığını anlatarak, "Sürekli göğsüm ağrıyordu. Geçer diye düşündüm ancak geçmedi, bazı hastanelere gittim 'Bir şey yok.' dediler. Fizik tedavi aldım, MR çektiler, şüpheli bir şey olduğunu söylediler. Gittiğim hastanede bir hasta, tedavi için Dr. Zerbizade'yi önerdi. Araştırdım ve Kars'ta buldum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra İstanbul'dan Kars'a ameliyat için geldiğini aktaran Mamedov, yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Mamedov, "Ameliyat oldum, çok şükür iyiyim, ağrılarım azalıyor. Kendi halimde yürüyebiliyorum. Hocama güvenerek geldim. Burada bizimle çok iyi ilgileniyorlar." diye konuştu.

  • omurilik zarı tümörü
  • ameliyat
  • İstanbul-Kars

ÖNERİLEN VİDEO

Sisli havada hatalı sollama kazası! Kafa kafaya girdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.