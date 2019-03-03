‘Görüntülenebilir’ sargı bezi ürettiler

Türkiye finaline gitmeye hak kazandı. Sude Nur Yıldırım ameliyatlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önün geçmeyi hedeflediklerini belirterek, “Sargı bezlerinin hasta vücudunda unutulması durumunda görünebilir hale gelmesi için içlerinde magnetit partikülleri yerleştirdik. Böylece herhangi bir unutulma durumunda mangetitler sayesinde bunların yerleri kolaylıkla tespit edilebilecek” dedi.