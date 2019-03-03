‘Görüntülenebilir’ sargı bezi ürettiler
Fen lisesi 10. sınıf öğrencileri Sude Nur Yıldırım ve Yasemin Kaval, TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda ‘Ferro-spanç’ isimli görüntülenebilir sargı bezi projesiyle kimya dalında İstanbul-Avrupa Bölge birincisi oldu.
Türkiye finaline gitmeye hak kazandı. Sude Nur Yıldırım ameliyatlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önün geçmeyi hedeflediklerini belirterek, “Sargı bezlerinin hasta vücudunda unutulması durumunda görünebilir hale gelmesi için içlerinde magnetit partikülleri yerleştirdik. Böylece herhangi bir unutulma durumunda mangetitler sayesinde bunların yerleri kolaylıkla tespit edilebilecek” dedi.
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