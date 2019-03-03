İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,374
  • 6,1127
  • 222.905
  • 103.266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

‘Görüntülenebilir’ sargı bezi ürettiler

Fen lisesi 10. sınıf öğrencileri Sude Nur Yıldırım ve Yasemin Kaval, TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda ‘Ferro-spanç’ isimli görüntülenebilir sargı bezi projesiyle kimya dalında İstanbul-Avrupa Bölge birincisi oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye finaline gitmeye hak kazandı. Sude Nur Yıldırım ameliyatlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önün geçmeyi hedeflediklerini belirterek, “Sargı bezlerinin hasta vücudunda unutulması durumunda görünebilir hale gelmesi için içlerinde magnetit partikülleri yerleştirdik. Böylece herhangi bir unutulma durumunda mangetitler sayesinde bunların yerleri kolaylıkla tespit edilebilecek” dedi. 

Peugeot´un en büyük aile otomobili 5008´i test ettik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de istifa depremi

Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de istifa depremi

İşgalci İsrail'den Kudüs'te insanlık dışı müdahale

İşgalci İsrail'den Kudüs'te insanlık dışı müdahale

Meteoroloji vatandaşları uyardı: Yoğun kar geliyor

Meteoroloji vatandaşları uyardı: Yoğun kar geliyor

Kapıkule'deki tır kuyrukları bitiyor

Kapıkule'deki tır kuyrukları bitiyor

Rusya'dan ABD'ye sert 'Venezuela' çıkışı

Rusya'dan ABD'ye sert 'Venezuela' çıkışı

Binali Yıldırım: İstanbul'da hepsi tek renk olacak

Binali Yıldırım: İstanbul'da hepsi tek renk olacak

'FETÖ'nün de PKK'nın da inine girdik'

'FETÖ'nün de PKK'nın da inine girdik'

Bakan Selçuk sevindiren rakamı paylaştı

Bakan Selçuk sevindiren rakamı paylaştı
 

POPÜLER HABERLER

Endonezya denizaltılarını ASELSAN koruyacak

Endonezya denizaltılarını ASELSAN koruyacak

Şekerin vücudunuza verdiği 7 korkunç zarar

Şekerin vücudunuza verdiği 7 korkunç zarar

Sivas'taki Delik Tepe'de büyük gizem!

Sivas'taki Delik Tepe'de büyük gizem!

Savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

Savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA