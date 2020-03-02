Gözden bulaşan enfeksiyonlara dikkat

IHA 02 Mart 2020 Pazartesi11:11 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 11:11

Son dönemde dünyada yaşanan gelişmeler nedeniyle enfeksiyonlar ve mikrobik durumlar için toplumsal farkındalık arttı. ‘Mikrop’ adı verilen canlıların ‘virüsler, bakteriler, mantarlar ve parazitler’ olarak dörde ayrıldığını ifade eden Liv Hospital Samsun Göz Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Adem Gül, göz hastalıklarında da bu 4 türün çeşitli örneklerinin görüldüğünü söyledi. Mikrop türleri arasında sayıca en sık rastlananların ‘virüsler’ olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Adem Gül, bulaşıcı göz enfeksiyonları konusunda bilgilendirmede bulundu.

KİRPİKTEKİ BAKTERİLER İLTİHAP NEDENİ



Günümüzde tüm virüs türleri içinde en sık adenovirüslerin görüldüğünü belirten Dr. Adem Gül, hekimlere en sık başvuru sebebinin ‘adenoviral konjonktivit’ şikayetinden kaynaklandığını ifade etti. Gül, konu hakkında şu uyarılarda bulundu:

“Virüsün yol açtığı göz enfeksiyonu başladığında kirpik diplerindeki bakteriler de ikinci bir iltihabi kaynak olabilir. Göz iltihabı ya da konjonktivit başladığında her ne kadar doktora görünüp tedavi alınsa da, hijyen önlemleri biraz yoğunluktan biraz da önemsenmediğinden geri planda kalabilmektedir. Hasta olan kişi eğer tek gözden enfeksiyon geçiriyorsa, diğer gözüne kendisi bulaştırabilir.”

İKİ GÖZÜNÜZÜ BİRDEN AYNI PEÇETEYLE SİLMEYİN



Virüslerin insan vücudu dışında da bir süre yaşadığını hatırlatan Dr. Gül, “Kullandığımız eşyalara dikkat etmekte fayda var. Göz enfeksiyonlu iken akıntılı olmakta ve kişi farkında olmadan sürekli aynı peçeteyle gözünü silmekte. Maalesef peçetenin ya da kağıt mendilin kendisi de bu nedenle enfeksiyon kaynağı olmakta. Bu yüzden peçete göze temas ettikten sonra atılmalı ve kesinlikle diğer göze sürülmemelidir. Bu konuda en mantıklı seçenek bir tuvalet rulosunu yanımıza koyup, her bir silme işleminde sağ için ayrı, sol için ayrı bir parça koparıp silip atmaktır. Tuvalet rulosundaki yumuşaklık, kâğıt havluya göre daha iyi olduğundan cilt tahrişi de azaltılmış olunur” diye konuştu.

YASTIK KILIFINIZI HER GÜN DEĞİŞTİRİN



Evlerde havlu yerine kâğıt havlu kullanılmasının göz enfeksiyonları konusunda önemli bir önlem olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Gül, “Yastık kılıfı her gün değişilmelidir. Hasta kişi hiç kimseye sarılmamalı, kimseyi öpmemeli, çocuklardan ve yaşlılardan uzak durmalıdır. Sık sık ellerini yıkamalıdır. Bu tedbirlerin dışında, istirahat da önemlidir. Bazı adenoviral konjonktivitler 1 haftada iyileşirken bazılarının iyileşme süresi 4 haftaya kadar uzayabilmekte” bilgilerini verdi.

GÖZÜ KIZARIP AKAN ÇOCUK VARSA OKULA GELMEMELİ



Hijyenle ilgili tedbirlerin hem hastanın henüz enfeksiyon bulaşmamış diğer gözünü koruduğunu hem de başkalarına bulaştırma riskini azalttığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Gül, “Ailecek konjonktivit olmanın önüne geçilmesi gerekir. Bu noktada kişisel tedbirlerin dışında, işverenlere ve eğitimcilere de görevler düşmektedir. Bir sınıfta gözü kızarıp akan bir çocuk varsa hemen ailesiyle iletişime geçilip iyileşene kadar okula gelmemesi sağlanmalıdır. Aksi halde sınıftaki diğer öğrencilere de bulaştırabilir” şeklinde konuştu.