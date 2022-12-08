Gribe karşı savunma kalkanı oluşturmak için bunları tüketin

Griple mücadelede yenip içilen gıdaların oldukça önemli olduğunu ifade eden Dyt. Özbay, "Grip, özellikle kış aylarında çok yaygın olarak rastlanan, bebek, yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde hafife alınamayacak kadar önem arz eden viral yani virüs kaynaklı bir hastalıktır. Grip virüsü sürekli yapısal değişimlere uğradığı için insanlara tekrar tekrar bulaşabilen bir virüstür. A, B ve C olarak adlandırılan 3 tip grip virüsü vardır. Ancak gripte etkili olanlar A ve B tipleridir. Grip, bilindiği üzere bulaşıcıdır ve buna bağlı olarak en yaygın görülen salgın hastalıklar arasında ilk sıralarda yer alır" dedi.

Kış mevsiminde soğuk olan havaya karşı uyum sağlamak için vücudumuzun daha fazla enerji harcadığını ifade eden Dyt. Rengin Özbay, "Sağlıklı beslenmeyen kişilerde bu ihtiyaç karşılanmak istendiğinde vücut direnci düşer ve kişi hastalıklara karşı savunmasız hale gelir. Vücut direncini yüksek tutmak ve gribe karşı savunma kalkanı oluşturmak için, bazı gıda ürünlerinin önemi vardır. Birçok faydası bulunan beyaz ve yeşil çay, güçlü antioksidan özelliği ile doğal birer virüs düşmanı ve bağışıklık kuvvetlendirici olarak da karşımıza çıkar. Doğal bir diğer antibiyotik de soğan ve sarımsaktır. Yapısındaki bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkiye sahip soğan ve sarımsağın, yemek ve salata soslarına mutlaka katılması gerekir. Yemeklerin yanında saplarıyla birlikte tüketilecek 5-10 dal maydanoz ise kişinin günlük C vitamini gereksiniminin üçte birini, beta-karoten ihtiyacının ise yüzde 10'unu karşılar" diye konuştu.

Balığın gribe karşı etkili bir savunucu olduğunun yapılan araştırmalarla da ispatlandığını ifade eden Özbay, "Omega 3 yağ asitleri ve zengin içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği bulunan balığın haftada 2-3 kez mutlaka tüketilmesi gerekir. Balığın yanı sıra fındık-ceviz-badem gibi kuruyemişler de vücudun direncini artırmada önemli. E vitamini en kuvvetli antioksidan vitaminler olan fındık-ceviz-badem üçlüsünün düzenli tüketimi bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Zencefilin sayısız faydası pek çok bilimsel araştırma ile ispatlanmış. O faydalardan biri de bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi" şeklinde ifade etti.

Çoğunlukla suyunu tükettiğimiz, zahmetli yenilmesi sebebiyle o sıkıntıya girmekten kaçındığımız narın griple mücadelede son derece önemli bir rol oynadığını belirten Dyt. Özbay, "Nar da kabuğuna yakın beyaz kısımlarıyla tüketilmelidir. Narın içeriğinde bulunan polifenolik bileşikler ve nara kırmızı rengini veren antosiyaninler, antioksidan kapasitesiyle bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğe sahip. Beyaz kısımlarından da faydalanmak ise antioksidan etkisini kat kat artırır. Kivi ise tam bir vitamin ve mineral deposudur. Hem çocuklarda hem de erişkinlerde nefes darlığı, astım ve öksürük gibi bezdirici sorunlara karşı son derece fayda sağlar. Antioksidan bakımından zengin olan adaçayı, soğuk algınlığına iyi gelir. Adaçayı ağız ve boğazda yerleşen enfeksiyon ve iltihaplarda da oldukça faydalıdır" diye konuştu.