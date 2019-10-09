Grip aşılarının dağıtımı başlıyor

Bakan Koca, “Dünya Sağlık Örgütü’nün de tavsiyesi doğrultusunda, risk grubunda yer alan hamile, yaşlı, kronik hasta vb. kişilerin grip aşısı olmalarını öneriyoruz. Grip aşısı her yıl yeni hazırlanmakta, bir önceki yılın aşıları kullanılmamaktadır. Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacaktır. Grip aşısı, risk grubundaki kişilere hekim reçetesi ile ücretsiz yapılmaktadır. Özellikle altını çizmek isterim ki grip tedavisinde antibiyotiklerin etkisi yoktur. Grip hastalığının etkeni virüslerdir ve antibiyotik ile tedavi edilmezler” dedi.