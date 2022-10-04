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Sağlık

Grip aşısı eczanelerdeki yerini aldı

Havaların soğuması ile birlikte grip salgınının yayılmasını önlemede büyük rolü olan grip aşısı, Edirne'deki eczanelere gelmeye başladı.

IHA4 Ekim 2022 Salı 09:45 - Güncelleme:
Grip aşısı eczanelerdeki yerini aldı
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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde grip aşılarının ekim ayı itibarıyla eczanelere geleceğini duyurmasının ardından vatandaşlar da grip aşısı yazdırmak için aile hekimlerinin yolunu tutmaya başlamıştı. Sonbahar mevsimiyle birlikte uzmanların özellikle risk gruplarının vurdurmasını önerdiği grip aşısı, eczanelerdeki yerini aldı.

Sağlık Bakanlığınca "e-Nabız" sistemine tanımlanmış olan, reçeteye tabi olmadan da alınabilecek grip aşılarının eczanelere geldiğini söyleyen Şükrü Ciravoğlu, ödeme çerçevesinde olan grip aşısının aile hekimliklerinde yazdırıldıktan sonra alınabildiğine değindi.

Grip aşılarının ekim ayı itibarıyla vurulmasının önerildiğini belirten Ciravoğlu, risk grupları arasında yer alan ve özellikle kronik hastalığı olanlarla 65 yaş üzeri olanların vurdurması gerektiğine değindi.

Grip aşılarının kategorilerdeki sıraya göre e-Nabız sistemine tanımlandığını söyleyen Ciravoğlu, hastaların ilk olarak aile hekimlerine başvurması, kendilerine tanımlanan reçeteyle ise eczaneye başvurması gerektiğini ifade etti.

Eczanenin o reçeteyi bir yandan Sağlık Bakanlığının renkli reçete sistemine girdiğini, bir yandan ise ecza deposuna yönlendirerek kişinin adına siparişini verdiğini dile getiren Ciravoğlu, bunun dışında ücretli alınan grip aşısının eczanelere başvurup 243 lira ücret karşılığında alınabildiğini de hatırlattı.

"GRİP AŞIMIZI ALMAYA GELDİK"

Sonbahar ile birlikte grip sezonunun başladığını söyleyen Dal, "Bu mevsimde grip oranı artıyor. Biz de grip aşımızı almaya geldik. Grip aşımızı olup bu süreci hasta olmadan atlatmayı istiyoruz. İnsanlara tavsiyem, özellikle bu sezonda grip aşısını olsunlar" dedi.

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