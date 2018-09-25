Grip nasıl geçer Gribe ne iyi gelir belirtileri nelerdir tedavisi mümkün mü

Grip nasıl geçer belirtileri nelerdir tedavisi mümkün mü Gribe ne iyi gelir? Soğuk havaların baş göstermesiyle vatandaşlar grip tedavisini ve gribe ne iyi gelir sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, bitkisel yöntemlerle çözüm üretmek isteyen vatandaşların araştırdığı gribe ne iyi gelir? İşte, alternatif tıp yöntemleri detayları haberimizde yer alıyor. Grip salgınının yoğun olduğu şu günlerde gribe yakalananların kapalı ortamlarda durulmaması, C ve B vitamininden zengin olan gıdalarla beslenilmesi öneriliyor. Peki gribe şifa olan sebze ve meyveler neler? Grip olan kişi ne tüketmeli? Grip nasıl tedavi edilir? Sanılanın aksine, antibiyotikler grip tedavisinde etkin değildir. Grip, virüs kaynaklı bir hastalıktır ve antibiyotikler ancak grip başka bir hastalığa neden olduysa kullanılabilir. Gribin neden olduğu baş ve kas ağrısı gibi belirtiler ağrı kesicilerle giderilebilir. Aspirin gibi ağrı kesiciler, 16 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir. İşte Grip nasıl geçer belirtileri nelerdir tedavisi mümkün mü sorularının yanıtları star.com.tr’de…

GRİBE NE İYİ GELİR?

Grip sezonu resmen açıldı! Mevsimsel geçişler dolayısıyla insanlar grip hastalığına yakalanıyor ve aldıkları reçeteli ilaç tedavisinin yanısıra grip nasıl geçer sorusu ile birlikte gribe iyi gelen yiyecekler ve içecekler detaylıca araştırılıyor. Zira okul dönemi, iş hayatının aksamaması amaçlanarak, gribe iyi gelen yiyecek ve içecekler ile grip nasıl geçer sorusunun cevabı oldukça önemli hale geldi. İş hayatında, okul hayatında, sıkça görülen grip, bulaşıcı olmakla birlikte, tedbir alınmadığı zaman kötü sonuçlara sebep olabiliyor. Ofislerde, toplu taşımalarda veya evde bir kişi soğuk algınlığına yakalanan kişi, el teması, nefes alma-nefes verme gibi durumlarda çevresindeki insanlara bulaştırabilir. Bu virüsün en önemli özelliği, çok çabuk bir şekilde insanla temas halinde olabilir.

Grip, influenza isimli virüsün neden olduğu, aniden başlayan 39°C üzerinde ateş, halsizlik, şiddetli kas ve eklem ağrıları, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle seyreden bulaşıcı bir viral enfeksiyondur. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde; çocuklarda, yaşlılarda ve kalp, akciğer hastalığı, böbrek hastalığı, şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişilerde ölüme kadar varılabilen ciddi sonuçlara yol açabilir. Grip, halk arasında genellikle soğuk algınlığı ile karıştırılabilmektedir ancak her ikisi çok farklı durumlardır. Grip ilk 24-72 saat arasında bulaşıcı hale gelir ve bazı durumlarda ölümcül hale gidebilir. Bu nedenle hastalarda belirtiler şiddetliyse, durum giderek kötüye gidiyorsa, ateşiniz düşmüyorsa (veya şu durumlar söz konusu ise: nefes alma zorluğu, kalıcı ateş, kusma, ağrılı yutma, kalıcı öksürük, kalıcı tıkanıklık ve baş ağrısı) mutlaka hekime başvurmanız gerekir. Hastaların kesinlikle hekime başvurmadan ateş düşürücü ilaçlar ya da antibiyotik kullanmaması gerekir.

Grip belirtileri nelerdir?

Griple soğuk algınlığı bazı ortak belirtileri olduğu için sık sık birbiriyle karıştırılır. Ancak gripte olup, soğuk algınlığında görülemeyen belirtiler gribin ayrıcı özellikleridir. Bunlar:

Yüksek ateş,

Soğuk ter ve titreme,

Baş ağrısı,

Eklem ve uzuv ağrıları,

Yorgunluk, bitkinlik hissi,

Bulantı, kusma ve ishal (yetişkinlere göre çocuklarda daha sık görülür)

Bu belirtiler genelde bir hafta sürer fakat yorgunluk ve bitkinlik hissi birkaç hafta devam edebilir

GRİBE İYİ GELEN YİYECEKLER VE İÇECEKLER NELERDİR? GRİP NASIL GEÇER?

Çoğunlukla, grip halindeyken aile büyükleri portakal suyu içilmesini tavsiye eder. Fakat yeni araştırmalara göre portakal suyunun hızlı ve aşırı tüketilmesi, mide rahatsızlıklarıyla birlikte şeker rahatsızlıklarını tetikleyebiliyor. Zira, bir bardak portakal suyunun içerisinde 4-5 adet portakal olduğunu ve bu portakalın yaklaşık 20-30 saniyede tüketildiği gerçeği var.

Çeşitli internet sitelerinde, Rosito Arvigo'nun çorba tarifi oldukça dikkat çekici:

Malzemeler: Doğranmış yarım lahana, doğranmış 1 soğan, 4-5 diş havanda dövülmüş sarımsak, dilimlenmiş 3 havuç, 3 adet doğranmış kereviz, 6 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil, 1 limonun suyu.

Hazırlanışı: Sebzeleri yaklaşık 30 dakika kadar haşladıktan sonra zencefil ve sarımsağı ekleyip 5 dakika daha haşlayın. Tencereyi ateşten alıp çorbayı blenderden geçirin. Son olarak limonu ekleyip karıştırın. Grip sırasında tıkanan solunum yollarını açmak için bir miktar kırmızıbiber ekleyerek içebilirsiniz.

Haşlama balık, tavuk suyu, haşlama tavuk, tavuk ve sebze çorbaları, portakal, greyfurt, mandalina, limonlu çay, zencefil çayı, ekinezya çayı, kuşburnu çayı, adaçayı, papatya çayı, okaliptüs çayı.

Grip boyunca vücudunuzun susuz kalmamasına dikkat etmelisiniz. Bitki çayları bu konuda size yardımcı olabilir. Sıcak çay aynı zamanda boğaz ağrılarını ve öksürüğü hafifletir.

Sindirimi zor, ağır yemekler sindirilirken daha çok enerji harcadığı için bu tip yiyeceklerden uzak durun.

Mantar: Mantar gribe iyi gelir, yukarıda virüslerin kış aylarında ve ilkbaharda daha sık etkilediğini söylemiştik. Mantarın neredeyse bu dönemlerde ortaya çıkması şüphesiz teasadüf değil.

Genel sağlık açısından faydalı olan mantar gribe karşı iki önmeli silah içerir, selenyum, selenyum beyaz kan hücrelerinin hastalıkla mücadele etmesine yarayan sikotinler üterir. Diğer silah ise lifin bir antimikrobiyal türü beta glukan içerir, hücrelerin enfeksiyonları silip atmasına katkıda bulunur.

GRİBE İYİ GELEN İÇECEKLER

Gribe iyi gelen içecek menümüzde, özellikle bitki çayları bulunuyor. Harvard Üniversitesi'nin çalışmaları, günde içilen 5 bardak çayın, bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanıyor. Bununla birlikte gribe iyi gelen içecekler içerisinden, ilginç bir içecek daha var;

Ballı Limon Çayı: Grip olduysanız mutlaka denemeniz gereken bitkisel tedavi metodlarının başında gelir. Bal başlı başında doğal antibiyotidir. Limon ise enfeksiyonlara karşı etkilidir. Bu iki karışımın gribe faydası inanılmazdır.

Soğan ve sarımsağın grip mucizesi

*Sarımsak gribin bulaşmasını önlemek ve gribin geçmesini sağlamak için iyi bir yöntemdir. Grip nasıl çabuk geçer diyorsanız bolca sarımsak tüketebilirsiniz. Hatta grip olan birinin odasının bir yerine sarımsak koyarsanız odanın mikrobik düzeyini de düşürür.

*Sarımsak gibi soğan da etkili bir yöntemdir. Soğanı ekmek üzerine dilimleyip yerseniz vücudunuzdaki grip virüsünden arınabilirsiniz.

*Grip olan birinin muz yemesi de gribi hızlıca geçirir.

*Adaçayını gargara yaparsanız boğaz enfeksiyonunu önler

-Kuşburnu

-Mandalina

-Portakal

-Mango

-Greyfurt

-Kayısı

-Kivi

-Kırmızı biber

Terlemenizi sağlamak için tüketebileceğiniz sıvılar nelerdi?

Nane limon

Limonlu sıcak su

Zencefil çayı

Ada çayı

Kuşburnu çayı

Tavuk suyu limonlu çorbalar

Tarhana çorbası