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Grip tedavisinde antibiyotik kullanılmaz

Sonbaharın gelişiyle birlikte grip vakalarında da artış yaşanmaya başladı.

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Hava sıcaklığındaki düşüşün gribin ortaya çıkmasına yol açan bir faktör olmadığına işaret eden Prof. Dr. Kemalettin Aydın, vücut ısısının mevsim koşullarına göre ayarlanamaması, kıyafetlerin havaya uyum göstermemesi, insanların birbirlerine bulaştıracakları damlacıkların havada asılı kaldığı ortamlar nedeniyle grip vakalarında artış görülebileceğini söyledi.Prof. Dr. Aydın, şunları kaydetti; “Grip ve nezlenin hiçbir yerinde antibiyotik kullanılması doğru değildir. Grip ve nezle gibi vücutta virüsün hakim olduğu ortamlarda kullanılan antibiyotikler, pozitif etkiden çok zarara neden olmaktadır. Antibiyotiklerin ateş düşürücü veya gribi geçirici bir mantıkla kullanılması son derece yanlıştır. Grip asla antibiyotikle tedavi edilebilir bir hastalık değildir. Gripte antibiyotiğin yeri yoktur.”

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