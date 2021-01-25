Güçlü bağışıklık sistemi HPV virüsünü yok ediyor

AA 25 Ocak 2021 Pazartesi 09:52 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 09:52

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt, TÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezince çevrim içi düzenlenen panelde, erken tanı sayesine hastalığın ilerlemeden tedavi edilebildiğini kaydetti.

Erken tanı ve tedavinin kadın sağlığı açısından çok faydalı olduğunu anlatan Süt, tarama programlarının düzenli yapıldığı ülkelerde son yıllarda yayılım gösteren rahim ağzı kanseri olgu sayısında belirgin bir düşme saptandığına dikkat çekti.

-"ERKEN DÖNEMDE SAPTAYABİLİYORUZ"

Rahim ağzı kanserinin 30-55 yaş arası kadınlarda daha sık görüldüğünü belirten Süt, şunları kaydetti:

"Ancak genç yaştaki kadınlarda da son dönemde görülmeye başlandı. Bunun nedeni erken tanı yöntemlerinin günümüzde erken devrede kolayca tanımlanabilmesini sağlaması. Erken tanılama dediğimiz, kanserleşmeye geçmediği döneme preinvazif dönem diyoruz. Asemptomatik olduğu dönemde Smear testi ile tarama programları sayesinde bu vakaları erken dönemde saptayabiliyoruz. Günümüzün kolaylığı bu."

- "VİRÜS ALINDIĞI GİBİ KANSERLEŞME EVRESİNE GEÇMİYOR"

Süt, rahim ağzı kanserine bir DNA virüsü olan HPV virüsünün neden olduğunu söyledi.

Virüsle mücadelede güçlü bağışıklık sisteminin önemine değinen Süt, şöyle devam etti:

"Rahim ağzı kanserine karşı güçlü bir bağışıklık sistemi önemli. Sağlıklı beslenme, vitamin destekleri özellikle günlük D vitamini ihtiyacını karşılamak çok önemli. Pandemi dolayısıyla bugünlerde evlerdeyiz. Stresten uzak durmak güçlü bir bağışıklık için çok önemli. Bağışıklık sistemi rahim ağzı kanserine neden olan HPV enfeksiyonunu yok ediyor. Bağışıklık sistemi normal olan kadınlarda rahim ağzı kanseri gelişme süresi 15-20 yıl sürebiliyor. Virüs alındığı gibi kanserleşme evresine geçmiyor. Bağışıklık sistemi zayıf kadınlarda 5-10 yıl arasında kanserleşme aşaması başlayabiliyor. Tabi bu HPV enfeksiyonunun yüzde 92'si yaklaşık 2 yıl içinde kendiliğinden kayboluyor."