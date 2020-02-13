Gün içinde ''şekerleme'' üretkenliği artırıyor

AA 13 Şubat 2020 Perşembe16:01 - Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 16:01

İngiliz araştırma şirketi "OnePoll"un yaptığı çalışmada, 2 bin Amerikalının kısa uyku tercihleri ve kişilik özellikleri incelendi.

Yapılan incelemede, kendini "şekerleme yapan" olarak tanımlayan kişilerin, aynı zamanda kendini üretken olarak tanımlama olasılıklarının daha yüksek olduğu tespit edildi.

Şekerleme yapanların yüzde 90'ının mutlu, yüzde 89'unun kendinden emin olduğu belirtilen çalışmada, şekerleme yapmayanların ise yüzde 79'unun mutlu ve kendinden emin olduğu belirtildi.

Çalışmada, şekerleme yapanların dörtte üçünün, şekerleme yapmayanların ise yüzde 55'inin kariyer odaklı olduğu tespit edilirken; gün içerisindeki kısa uykuların kariyer hırslarında bir fark ortaya koyduğu vurgulandı.

"UYKU, FİZİKSEL SAĞLIĞIMIZIN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR"



Uyku davranışı uzmanı James Wilson, yaptığı açıklamada, "Uyku, fiziksel sağlığımızın ve duygusal iyiliğimizin temelini oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Uykunun, iş yerinde daha iyi odaklanmamıza ve üretken olmamıza yardımcı olduğunu belirten Wilson, "(Uyku) Hasta olduğumuz günleri azaltır, daha sakin ve tatmin edici iş gücüne yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

Wilson, şekerlemelerin uyku apnesi, ınsomnia (uykusuzluk), huzursuz bacak sendromu veya parasomni gibi farklı tür uyku bozukluklarının sebep olabileceği uyku yoksunluğuna bir çözüm olduğunu vurguladı.

Uyku uzmanı ve terapist Christabel Majendie de şekerlemenin, odağı geliştirebileceğini üstelik üretkenliği de artırabileceğini belirtti.

Mart 2017'de Rotterdam Üniversitesinden yapılan bir çalışma, bir gecelik kötü uykunun bile iş yerinde uzun aralar vermek ve meslektaşlara karşı öfke kaybı yaşamak gibi istenmeyen davranışlara yol açabileceğini ortaya koydu.