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Sağlık

Güncel koronavirüs rakamları açıklandı

Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin son durumu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 421 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti.

26 Şubat 2022 Cumartesi 19:24 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 19:45
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Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 421 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 85 bin 552 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,05, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,91 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 503 bin 292 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüzde 85'imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran, ciddi bir başarıdır. Hatırlatma dozu aşılarında ise önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu, geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Çünkü dünya salgınla mücadelede ağırlığı aşıya vermeye başladı." ifadelerini kullandı.

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