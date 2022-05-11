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Sağlık

Güncel koronavirüs rakamları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 129 bin 362 testte 1670 vaka tespit edildi. 9 kişi hayatını kaybederken, 1711 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

DHA11 Mayıs 2022 Çarşamba 21:01 - Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 129 bin 362 testte 1670 vaka tespit edildi. 9 kişi hayatını kaybederken, 1711 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,16, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,46 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 827 bin 296, 2'nci dozda 53 milyon 46 bin 297 ve 3'üncü dozda 27 milyon 768 bin 27 olmak üzere 147 milyon 592 bin 145 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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