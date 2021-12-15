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Sağlık

Güncel koronavirüs rakamları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin son durumu paylaştı.

AA15 Aralık 2021 Çarşamba 19:56 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 20:20
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 357 bin 325 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 872 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 239 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,22, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,17 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 122 milyon 37 bin 127 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aşının sonuçlarını biliyoruz: Kişiyi koruma altına alıyor ve hastalığın genelde hafif geçirilmesini sağlıyor. Bu kadar mı? Hepsi sağlıkla mı ilgili? Değil. Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. Hayatı desteklemek için de eksik aşılarınızı olun."

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