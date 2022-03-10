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Sağlık

Güncel koronavirüs tablosunda son durum! İşte vaka sayıları…

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin son dakika verilerini paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 492 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti.

AA10 Mart 2022 Perşembe 19:32 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 19:43
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 358 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 492 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 62 bin 245 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,20, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,01 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 183 bin 69 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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