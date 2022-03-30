İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2022 Çarşamba / 27 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6657
  • EURO
    16,3771
  • ALTIN
    911.241
  • BIST100
    2230.15
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Güncel koronavirüs tablosunda son durum... İşte vaka sayıları
Sağlık

Güncel koronavirüs tablosunda son durum... İşte vaka sayıları

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin son dakika verilerini paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 277 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 993 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti.

30 Mart 2022 Çarşamba 22:23 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 22:43
ABONE OL

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 277 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 993 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 18 bin 856 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,34, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,09 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 940 bin 492 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.