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Sağlık

Güncel koronavirüs tablosunda son durum... İşte vaka sayıları

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin son dakika verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 86 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti.

16 Nisan 2022 Cumartesi 20:37 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 20:40
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 86 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 13 bin 561 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,41, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,13 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 329 bin 116 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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