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Günde bir bardak şalgam, gribi önleyebilir

Şalgamın, başta grip olmak üzere soğuk algınlığı hastalıklarını önleyebileceği belirtildi. Uzmanı, A-B-C vitaminleri bakımından zengin olan şalgamın griple savaşta etkili olabileceğini belirterek, “Hazır meyve suyu yerine, günde bir bardak şalgam suyu için” dedi.

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En önemli hammaddesi mor havuç olan şalgam suyu, hastalıklarla savaşta büyük rol oynuyor. VM Medical Park Mersin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nimet Meltem Gök, vücudun düzgün çalışması için gereken yüksek seviyede önemli besin ve minerallere sahip olan şalgamın yararlarına ilişkin açıklama yaptı. Gök, hazır meyve suları yerine günde bir bardak şalgam içmenin grip başta olmak üzere soğuk algınlığı hastalıklarını, vitamin yönünden zengin olması dolayısıyla önleyici olabileceğini belirtti.
 
Gök, “Bol miktarda lif içeren şalgam suyunun içeriğindeki laktik asit, sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Vücut direncini artıran şalgam suyu, mevsim geçişlerinde özellikle enfeksiyon hastalıklarıyla savaşta büyük rol oynar. İçeriğindeki A-B-C grubu vitaminlerle boğaz iltihabına da iyi gelen şalgam suyu, göğsü yumuşatıp, akciğer ve bronşları temizler. Bu nedenle şeker oranı yüksek gazlı içecekler veya hazır meyve suları yerine günde bir bardak şalgam suyu tercih edilebilir” diye konuştu.
 

“SİGARANIN AKCİĞERLERDE BIRAKTIĞI HASARI EN AZA İNDİRGEYEREK, KARACİĞERİN TEMİZLENMESİNE YARDIMCI OLUR”

Şalgamın, sigaranın akciğerlerde bıraktığı hasarı en aza indirgeyerek, karaciğerin temizlenmesine yardımcı olduğunun da altını çizen Gök, “Bu nedenle sigara içenlerin özellikle tüketmesini tavsiye ediyorum. Şalgam suyu A vitamini bakımından da oldukça zengindir. Göz sağlığımız için şalgamın içerisinde bulunan lutein sebebiyle korotenoid, maküler dejenerasyon ve katarakt gibi göz hastalıklarının önlenmesine de yardımcı olur. Kalsiyum, potasyum ve demir gibi mineraller bakımından zengin olan şalgam suyu, kemiklerin ve dişlerin gelişimini destekler, dişlerin çürümesine engel olur” ifadelerini kullandı.
 

“KANSER HÜCRELERİNİN BÜYÜMESİNİ YAVAŞLATICI ETKİSİ VAR”

 
“Şalgamın içeriğinde bulunan antosiyanin vücutta etkili bir enfeksiyon önleyici olarak görev yapabilmektedir” diyen Gök, şöyle devam etti: “Özellikle erken evre kanserlerde, kanser hücrelerinin büyümesini engelleyen ve tümör büyümesini yavaşlatıcı bir etkisi vardır. Ayrıca içeriğinde bulunan sütasidi, fosfor, kalsiyum, potasyum sayesinde stres seviyenizi düşürür, sinirleri yatıştırır.”
 
Gök, tuz oranı yüksek olduğu için hamileler ve tansiyonu olan kişilerin, şalgamı hekim gözetiminde tüketmeleri konusunda da uyardı.

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