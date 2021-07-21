21 Temmuz 2021 Çarşamba 17:25 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 17:25

Güneş yanıklarına ne iyi gelir? sorusu tatilde yoğun güneşe maruz kalan kişiler tarafından araştırılıyor. Bunaltıcı yaz sıcaklıklarından kaçmak için sahillere giden milyonlarca kişide ciddi güneş yanıkları meydana geliyor. Koruyucu güneş kremlerinin kullanılmadığı zamanlarda ciltte oluşan yanıklar dokunulamayacak kadar acı verebilir. Peki Güneş yanığı en çabuk nasıl geçer? İşte güneş yanığına iyi gelecek doğal ve bitkisel çözümler

GÜNEŞ YANIKLARINA NE İYİ GELİR?

Yoğurt kuşkusuz güneş yanığı denince ilk akla gelen doğal yöntemdir. Fakat yoğurdun yanı sıra güneş yanığına iyi gelen doğal çözümleri evde kolayca uygulayarak acısını hafifletebilirsiniz. Güneş yanıklarının sebep olduğu ağrı, acı, kaşıntı ve kızarıklık gibi şikayetlerinizden kısa sürede kurtulmak istiyorsanız bu doğal yöntemlere başvurabilirsiniz.

Yoğurt

Yoğurt kuşkusuz güneş yanığı denince ilk akla gelen yöntemdir. Cildi yatıştırıp soğutarak rahatlama sağlayan yoğurt gerçekten de söz konusu güneş yanıkları olduğunda işe yarıyor. Ancak bunun için mutlaka dolapta soğutulmuş yoğurt kullanmalı ve acıyan bölgede 3-4 dakika tuttuktan sonra durulamalısınız.

Zeytinyağı

Fazlaca maruz kalınan güneş ışığı cildin kurumasına sebep olur, bu da cildin gerilmesine neden olarak daha fazla acı çekmenize yol açar. Bunu engellemenin yolu ise cildi anında yumuşatan zeytinyağından geçiyor. Zeytinyağını cildinize sürün ve üzerine havlu koyarak bir süre bekleyin. Rahatladığınızı hissetmeye başlayacaksınız.

Siyah çay

Siyah çay da yanık bölgeleri rahatlatma özelliğine sahip. Bunun için siyah çay poşetlerinden yardım almalısınız. Tek yapmanız gereken demlenmiş ve soğumuş çay poşetlerini yanan bölgeye sürmek.

Salatalık

Bol su içeren salatalık da cildi nemlendirme ve rahatlatma özelliğine sahip. Bunun için salatalığı kabuklarıyla birlikte rendeleyerek suyunu sıkın. Ardından bu salatalık suyunu yanık bölgeye uygulayın. Bu kadar basit.

Aloe vera

Tavadan elinize sıçrayan kızgın yağ ya da üstünüze döktüğünüz kaynar çaydanlık yüzünden başımıza gelebilen daha ciddi yanıkların tedavisinde bile bir kahraman olarak karşımıza çıkan aloe vera söz konusu güneş yanıkları olduğunda da kurtarıcımız olmaya hazır. Güneş yanığını yumuşatarak cildin temizlenmesini sağlayan aloe vera jelini cildinize yedirip cilt emdikten sonra soğuk suyla yıkayabilirsiniz.

Elma sirkesi

Her derde deva elma sirkesi cilt problemlerinde de muhteşem bir yardımcıdır. Elma sirkesi cildi serinletir ve yanıkların çabucak iyileşmesini sağlar. Eğer güneş yanığınızın hızlı bir şekilde geçmesini istiyorsanız elma sirkesini kullanabilirsiniz. Elma sirkesi güneş yanıkları için en doğal yöntemlerden biridir. Sahip olduğu özelliği sayesinde ciltteki ph seviyesini düzenler.

Güneş yanıkları için elma sirkesini kullanmak için öncelikle bir bardak suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi karıştırın. Ardından yanık bölgeye bu karışımı uygulayın.

Yulaf ezmesi

Son olarak da yulaf ezmesinden bahsedelim. Cildi yumuşatan yulaf ezmesini uygulamak için şu adımları izleyin: Yarım bardak yulaf ezmesini 1 bardak sıcak suya karıştırın ve soğumaya bırakın. İyice soğuduktan sonra yulaf ezmesini yavaşça yanık bölgelere sürün. 3-4 dakika bekletin ve bol soğuk suyla yıkayın.

GÜNEŞ YANIĞI EN ÇABUK NASIL GEÇER?

Güneş yanıkları için ilk etapta sık sık ılık suyla duş alın. Suyun tazyiğinin çok fazla olmamasına dikkat edin ve cildi daha da rahatsız edecek sabun gibi kimyasal ürünlerden uzak durun.

Güneş yanığı olan bölgelere soğuk suya batırdığınız bezlerle kompres yapın.

Vücudun susuz kaldığını ve hali hazırda kurumuş cildin daha fazla suya ihtiyacı olduğunu da akılda bulundurarak sık sık su içmeyi unutmayın.

Dar ve pamuklu giysilerden uzak durun. Daha sonrasında yukarıda yazan doğal yöntemlerle cildinizi rahatlatabilir, acıyı en aza indirgeyebilirsiniz.