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Sağlık

Güney Afrika'da aşılama hız kesmeden sürüyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Kovid-19'a karşı aşılanan kişi sayısı 17 milyonu geçti.

AA28 Eylül 2021 Salı 22:47 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 22:47
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte, 176 bin 881 kişinin aşılanmasıyla en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 17 milyon 176 bin 603'e yükseldi.

Afrika kıtasında en fazla aşı uygulayan ülkeler listesinde Fas'ın ardından ikinci sırada yer alan Güney Afrika'da, bugüne kadar yaklaşık 8,5 milyon kişinin aşılamaları tamamlandı.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, son haftalarda günlük vaka sayılarında görülen düşüşün ardından, 27 Eylül itibarıyla ülkede salgının üçüncü dalgasının sona erdiğini bildirmişti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 1367 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 898 bin 888'e yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 201 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 87 bin 417 olarak açıklandı.

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