Günlük mutsuzlukları depresyon sanmayın 

Prof. Dr. Dilbaz, zorlu yaşam dönemleri, yas, stres, medikal koşullar, hormon seviyesindeki değişimler ve kalıtımsal faktörlerin etkileşiminin depresyonun gelişimine neden olduğuna değinerek, şöyle konuştu; “Günlük mutsuzluklar depresyon sanılıyor. Depresyon olması için ilgi kaybı, umutsuzluk, karamsarlık, uykuda azalma, iştahta azalma veya artma, kendine güvenin azalması gibi belirtilerin iki hafta sürmesi gerekiyor. Moral bozukluğu başka, depresyon başka bir şeydir. Moral bozukluğunun tedavisinde ilaca gerek yoktur. Moral bozukluğu durumları manevi destekle çözüme kavuşurken, depresif bozukluklar uzman eşliğinde ilaçla tedavi edilmelidir. Kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmemelidir. Öbür türlü depresyonunuz geçiyormuş gibi görünür ama zamanla nükseder.”