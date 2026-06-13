Gürcistan'da ümit kesilen hasta Samsun'da ayağa kalktı! Türk hekimlerinden büyük başarı

Yüksekten düşme sonucu ağır kafa travması geçiren Turmanidze, ilk olarak Gürcistan'da yoğun bakımda tedavi altına alındı. Genel durumu kritik olan ve komaya giren hastayı yakınları daha sonra ileri tedavi için Samsun'a getirdi. Burada Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Enis Kuruoğlu ve ekibi tarafından tedavi edilen Turmanidze, aylar süren zorlu sürecin ardından sağlığına kavuşarak yürümeye başladı.

Yaşadıklarını anlatan Malkhaz Turmanidze, "Nasıl buralara geldim, şoktayım. Hiç beklemediğim anda iyileştim. Oradan buraya geldim, hâlâ şoktayım. Herkesten çok memnunum" dedi.

"BİZE ULAŞTIĞINDA DURUMU ÇOK AĞIRDI"

Hastanın tedavi süreci hakkında bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Enis Kuruoğlu, Turmanidze'nin kendilerine ulaştığında hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Kuruoğlu, "Gürcistan'da yüksekten düşme nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmış. Genel durumu çok kötüydü. Entübe edilmişti ve kendi solunumu yoktu. Çok sıkıntılı bir pozisyonda bize ulaştılar. Biz de burada yoğun bakıma aldık. Uzun süre entübe kaldı. Bilinci kapalıydı. Genel durumu kötüydü. Kafa tabanında birçok kırığı vardı. Burnundan ve ağzından sürekli beyin omurilik sıvısı geliyordu. Yüzünde ve çenesinde birçok kırık bulunuyordu. Beyninde birçok noktada zedelenmiş dokular vardı" diye konuştu.

UYGULANAN TEDAVİ

Uygulanan tedavilerle hastanın durumunun kademeli olarak düzeldiğini belirten Kuruoğlu, "Ödemi azalttık, nöbet geçirmesini önledik. Solunumu rahatladı ve kendi kendine nefes almaya başladı. Belinden yaptığımız bir işlemle omurilik sıvısını boşalttık. Şu anda iyi bir pozisyona geldi. Yürümeye başladı. Biz de mutlu olduk, kendisi de mutlu oldu" ifadelerini kullandı.

Gürcistan'da komada yaşam mücadelesi veren Malkhaz Turmanidze'nin, Samsun'daki tedavisinin ardından yürüyerek hastaneden ayrılması hem ailesine hem de sağlık ekibine büyük mutluluk yaşattı.