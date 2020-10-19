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Sağlık

''Hamilelik bulantısına doğal çare zencefil''

Uzmanı, 'Gebelikte ilk haftalardan 14'üncü haftaya kadar devam edebilen bulantı nöbetlerinde doğal çare olan zencefildir. Zencefili az miktarda yemeklerinize ekleyerek veya çay olarak demleyerek tüketebilirsiniz.' dedi.

AA19 Ekim 2020 Pazartesi 11:38 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 11:38
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Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. İlknur Sayar, gebelikte mide bulantısına karşı önerilerde bulundu.

Sayar, "Gebelikte ilk haftalardan 14’üncü haftaya kadar devam edebilen bulantı nöbetlerinde doğal çare olan zencefildir. Zencefili az miktarda yemeklerinize ekleyerek veya çay olarak demleyerek tüketebilirsiniz. Bulantı sizin ve bebeğiniz için zararlı değildir. Ancak aşırı kusma durumunda su kaybı, yetersiz beslenmeye ve neden olarak anne ve bebeğin elektrolit değerlerinin bozulmasına sebep olabilir. Böyle durumlarda gerekirse hastaneye yatış yapılıp destek tedavisi verilebilir." açıklamasında bulundu.

Az az ve sık sık beslenilmesi ve vücudun su kaybını dengelemek için mutlaka su tüketilmesini gerektiğini belirten Sayar, şunları kaydetti:

"Fazla şekerli ve yağlı besinler yerine daha hafif ve vitamin açısından zengin besinler tüketmeli, midenizi bulandıracak ağır parfüm, sigara gibi kokulardan uzak durmalısınız. Sabahları mide asidi azaltıcı etkisi olan tuzlu kraker, leblebi gibi besinler iyi gelecektir. Koku sizi rahatsız ediyorsa bulunduğunuz yeri sık sık havalandırın, yemek kokuları bulantınızı artırabilir. Bu nedenle başkasından sizin için yemek yapmasını isteyin, sıcak yerlerden kaçının. Gebelikte mide bulantısı gebelerin yaklaşık yüzde 80'ini etkiliyor. Gebelikte bulantı ve kusma genelde sabah bulantısı olarak kendini gösterse de günün veya gecenin herhangi bir saatinde sizi etkileyebilir. Genellikle gebeliğin 6. haftasında başlayıp 14. haftaya kadar devam edebilir."

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