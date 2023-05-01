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Sağlık

Hamilelik çizgisi ne zaman çıkar? Hamilelik çizgisi nasıl olur?

Hamilelik çizgisi, gebelerin yaygın olarak gözlemledikleri cilt sorunları arasında yer alır. Hamilelikte yaşanan hormonal değişimlerin sonucunda da vücutta oluşan Linea Nigra, halk arasında hamilelik çizgisi olarak bilinir. Peki Hamilelik çizgisi ne zaman çıkar? Hamilelik çizgisi nasıl olur? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgi

1 Mayıs 2023 Pazartesi 14:35 - Güncelleme:
Hamilelik çizgisi ne zaman çıkar? Hamilelik çizgisi nasıl olur?
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Hamilelerin, ruh halinde meydana gelen değişimlerin yanı sıra vücutta da değişiklikler meydana gelir. Gebeliğin 4. Ayından itibaren oluşmaya başlayan nadirende 1. Ayında oluşmaya başlayan göbek çizgisi Linea Nigra olarak adlandırılır. Kadınların %70 inden fazlasında oluşur. Peki Hamilelik çizgisi nasıl olur? Hamilelik çizgisi ne zaman çıkar? İşte detaylar...

HAMİLELİK ÇİZGİSİ NASIL OLUR?

Hamilelik çizgisi olarak bilinen Linea nigra, genelde kasık bölgesinden göbek deliğine kadar olan bölgede düz ve koyu renkli bir çizgi halinde görülür. Koyulaşma, gebeliğin erken dönemlerinde başlar ve koyu tenli kadınlarda daha belirgindir.

Bazen bu çizgi göbek deliğini geçerek göğüs bölgesine kadar ulaşabilmektedir. Hamilelikte bu çizginin görülmesi normaldir ve genelde doğumdan sonra yavaş yavaş kaybolmaya başlar.

Artan östrojen seviyesine bağlı olduğu düşünülen bu durumun özellikle esmer tenli olan anne adaylarında daha belirgin olur. Tamamen fizyolojik olan bu koyulaşmalarda herhangi bir tedaviye gerek yoktur. Gebelik sonrası dönemde zaman içerisinde kaybolurlar.

HAMİLE OLMAYANLARDA VE ERKEKLERDE DE GÖRÜLEBİLİR

Ayrıca linea nigra adı verilen bu çizgi, sadece kadınlarda değil erkeklerde de görülebilir. Bunun nedeni tam olarak anlaşılamasa da östrojen fazlalığı veya androjen hormonlarının duyarlılığının olmamasından kaynaklanır.

HAMİLELİK ÇİZGİSİ NE ZAMAN ÇIKAR?

Hamileliğin 20. haftasından sonra karın orta hattında linea nigra (siyah çizgi) olarak adlandırılan çizgi şeklinde bir lekelenme oluşur. Hamilelik çizgisi, göbek deliğinin hemen altından başlar ve kasık bölgesine doğru uzanan bu çizginin oluşumu son derece normal ve doğumun ardından kendiliğinden kaybolur.

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