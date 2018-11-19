Hamilelikte ağız bakımı

Ağız ve diş sağlılığının sürekliliği hayatımızın vazgeçilmesi olması gereken bir unsurken, hamilelikte bunun önemli çok daha fazla öne çıkmaktadır. Hamilelik döneminde vücuttaki dengenin bozulması, dişlerin normal dönemden daha çabuk çürümesine uygun ortam oluşmaktadır. Peki değişen durumlar nedir?

• Mutluluğun zirvesine çıktığımız bu dönemde tatlıya, abur cubura aşırı düşülmektedir. Bunlar yenildikten sonra diş fırçalama ihmal edilmektedir. Şeker ve karbonhidrat diş çürükleri için uygun ortamı yaratır.

• Hamilelerin ilk aylarda yaşadıkları kusmalardan sonra ağız bakımımızı daha dikkatli yapmalıyız.

• Gebelik hormonlarının etkisi ile dişetleri daha çabuk kanayan anne adayları dişlerini fırçalamaktan kaçınmaktadır.



NELER YAPMALIYIZ?



• Beslenmemize dikkat etmeli mümkün olduğunca şeker ve karbonhidrattan uzak durmalıyız.

• Bolca su içmeliyiz.

• Kontrol ve muayene için diş hekimini ziyaret etmemiz uygun olacaktır.

• Günde mutlaka 2 kez dişlerimizi fırçalamalıyız.

• Bu dönemde florürsüz diş macunlarını tercih etmeliyiz.



Bu dönemde ağız bakımımızı, ağız ve vücut sağlımızı destekleyecek ürünlere yönelmek faydalı olacaktır. Dentiste’ bitkisel içerikli diş macunları içeriğindeki Karanfil, Nane, Okaliptus, Yeşil çay, Mür toplamda 14 bitki ile diş ve diş etlerinin rahatlamasını ve ağız içindeki bakterilerin çoğalmasını sağlamaktadır. Bunların yanı sıra C vitamini ve doğal bir tatlandırı olan Xylitol içeren formülü yumuşak bir tada sahiptir. Böylelikle ağız bakımınız için maksimum fayda elde ederken keyifli bir deneyim yaşarsınız.