Hantavirüs için onaylı tedavi ve aşı yok

EMA Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yetkilisi Yasmina Alcazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde tespit edilen ve hızla dünya gündemine oturan hantavirüs vakalarına karşı halihazırda onaylı antiviral tedavi veya aşı olmadığını belirtti.

Bu tür vakalar için uygulanan tedavinin klinik destekleyici bakım ve erken teşhise dayandığını kaydeden Alcazar, "Hayvanlardan geçen bu virüs için aşı veya belirli proteinleri hedef alan ve bağışıklık sisteminizin hastalıklarla savaşmasına yardımcı olan antikor geliştirilmesi hala erken aşamalarda" dedi.

Alcazar, mevcut antiviral tedaviler arasında bu tür hantavirüsler için etkili ve önerilen tedavi bulunmadığını, klinik onay için yeterli çalışma ve kanıtın da mevcut olmadığını belirtti.

Antiviral bir ilaç olan ve Kovid-19 vakalarında da kullanılan Favipiravir'in hantavirüs vakalarında kullanımını destekleyecek klinik veri bulunmadığını aktaran Alcazar, "Antimikrobiyaller veya antiviraller hastalarda kullanılmadan önce laboratuvarda test edilmeli." ifadelerini kullandı.

Alcazar, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından hantavirüs için yayımlanan değerlendirme raporunda bu mevcut tedavi yöntemleri ve destekleyici müdahaleler konusunda bilgilendirme yapıldığını belirterek, durumu yakından takip ettiklerini vurguladı.

- EMA AŞI GELİŞTİRİLMESİNİ DESTEKLEMEYE HAZIR

EMA'nın pandemi, acil halk sağlığı ve bu tür belirsiz durumlarda düzenleyici faaliyetleri yöneten bir Acil Durum Görev Gücüne (ETF) sahip olduğunu kaydeden Alcazar, "EMA, ETF aracılığıyla hantavirüsler için aşı ve tedavilerin geliştirilmesini ve düzenleyici değerlendirmesini desteklemeye hazır. Hazırlık faaliyetleri kapsamında EMA, özellikle hantavirüslere ve Bunyaviricetes sınıfına ait (kemirgenler üzerinden bulaşan) diğer virüslere karşı antiviraller ve aşılar geliştiren ilaç firmalarının haritasını çıkardı." dedi.

Alcazar, EMA'nın durumu ECDC, Avrupa Komisyonu ve Avrupa ilaç düzenleyici ağı ile koordinasyon içinde yakından izlediğini bildirdi.

- GEMİDEKİ HANTAVİRÜS VAKALARI

Hollanda bandıralı lüks yolcu gemisi MV Hondius, 1 Nisan'da Arjantin'in Ushuaia Limanı'ndan hareket etmişti.

Gemide, 11 Nisan'da 70 yaşındaki Hollanda vatandaşı hayatını kaybetmiş, 13-16 Nisan'da Afrika'nın batısındaki Tristan da Cunha, Erişilmez Ada ve Bülbül Adası ziyaretlerinde 6 yolcunun daha gemiye binmesiyle bu tarihlerdeki kayıtlara göre toplamda 180 yolcu ve mürettebat olduğu belirtilmişti.

Santa Elena'ya geldiğinde gemiden 30 kadar yolcunun yanı sıra hayatını kaybeden yolcunun cesedi ile semptom bulunan Hollandalı eşi de ayrılmıştı. Johannesburg'a giden Hollandalı kadın 26 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

İngiliz vatandaşı olan ve semptom gösteren bir erkek yolcu da yanındaki ABD'li arkadaşı ile 27 Nisan'da gemiden indirilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2 Mayıs'ta MV Hondius, Cabo Verde'de (Yeşil Burun Adaları) olduğu sırada hantavirüs vakalarının gemide görüldüğünü açıklamış ve 3 Mayıs'ta bir Alman kadın yolcunun hayatını kaybetmesiyle bu gemide seyahat edip virüsten ölenlerin sayısı 3'e çıkmıştı.

Cabo Verde yetkililerinin geminin yanaşmasına ve herhangi bir kişinin inmesine izin vermemesi üzerine DSÖ ve İspanya arasında yapılan görüşmeler sonrasında 5 Mayıs'ta yolcuların indirilmesi için MV Hondius'un Tenerife'ye getirilmesine karar verilmişti.

Tenerife'den tahliye edilen yolculardan 1 Fransız ve 1 ABD'li de ülkelerine gittiklerinde hantavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

- HANTAVİRÜS

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.