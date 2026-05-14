  Hantavirüs riski Türkiye'de var mı? Bakan Memişoğlu son noktayı koydu
Hantavirüs riski Türkiye'de var mı? Bakan Memişoğlu son noktayı koydu

Hantavirüs vakaları son zamanlarda dünyada artış göstermeye başladı. Özellikle Türkiye'de hantavirüs riskinin hangi seviyede olduğu en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de Hantavirüs riskine karşı açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, tedbir amaçlı yürütülen süreçlerde test sonuçlarının negatif çıktığını ifade ederek, vatandaşlara “müsterih olun” çağrısı yaptı.

Arjantin'den yola çıkan ve 10 Mayıs'ta Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde yolcuları tahliye edilen Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde tespit edilen ve hızla dünya gündemine oturan hantavirüs vakası insanların en çok merak ettiği konuların başında yer alıyor.

"ŞU ANDA HERHANGİ BİR SALGIN RİSKİ YOK"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Türkiye'de hantavirüs riski var mı? sorusuna cevap veren Bakan Memişoğlu, "Toplumumuz bu konuda müsterih olsun, şu anda herhangi bir salgın riski yok. Bizim bilim kurulumuz da bizleri bilgilendiriyor ve onların bilgilendirmesi doğrultusunda hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tedbir amaçlı karantina süreçlerinin titizlikle sürdürüldüğünü belirten Memişoğlu, test sonuçlarının negatif çıktığını ifade ederek, "Şu anda herhangi bir salgın riski yok" dedi. Türkiye'nin sağlık altyapısının olası krizlere karşı hazır olduğunu söyleyen Memişoğlu, vatandaşlara "müsterih olun" çağrısı yaptı.

Bakan Memişoğlu, "Bu kadar entegre bu kadar hareketli bir dünyada bu tür bulaşların lokal de olsa olabileceğini herkesin bilmesinde fayda var. Bir gün o virüs çıkacak bir gün başka bir virüs biz bunların hepsini takip ediyoruz bir risk olması durumunda Sağlık Bakanlığı'nın verilerini dikkate almalarını istirham ediyoruz" ifadelerini kullandı.

