Arjantin'den yola çıkan ve 10 Mayıs'ta Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde yolcuları tahliye edilen Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde tespit edilen ve hızla dünya gündemine oturan hantavirüs vakası insanların en çok merak ettiği konuların başında yer alıyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Türkiye'de hantavirüs riski var mı? sorusuna cevap veren Bakan Memişoğlu, "Toplumumuz bu konuda müsterih olsun, şu anda herhangi bir salgın riski yok. Bizim bilim kurulumuz da bizleri bilgilendiriyor ve onların bilgilendirmesi doğrultusunda hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tedbir amaçlı karantina süreçlerinin titizlikle sürdürüldüğünü belirten Memişoğlu, test sonuçlarının negatif çıktığını ifade ederek, "Şu anda herhangi bir salgın riski yok" dedi. Türkiye'nin sağlık altyapısının olası krizlere karşı hazır olduğunu söyleyen Memişoğlu, vatandaşlara "müsterih olun" çağrısı yaptı.