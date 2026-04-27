İSTANBUL 18°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2026 Pazartesi / 11 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0328
  • EURO
    52,9531
  • ALTIN
    6814.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Hasta hakları için düğmeye basıldı! Kötü muameleye karşı önlem çağrısı
Kamu Denetçiliği Kurumu, kendini savunamayacak durumdaki hastaların kötü muameleye maruz kalmasını önlemek için sağlık kuruluşlarında denetim ve gözetim mekanizmalarının güçlendirilmesini tavsiye etti.

AA27 Nisan 2026 Pazartesi 11:14
ABONE OL

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) kararına göre, yoğun bakım servislerinde ve psikiyatri kliniklerinde tedavi gören hastaların çoğu zaman iradelerini kullanabilecek durumda olmadıklarını gözlemleyen bir kişi, kötü muameleye maruz kalma risklerinin bulunduğunu belirterek KDK'ye başvurdu.

Gündeme gelen bazı olaylarda kötü muamelenin ancak başka sağlık çalışanlarının ihbarı ile ortaya çıktığını, ihbarın bulunmadığı durumlarda ise söz konusu ihlallerin tespit edilemediğini belirten kişi, kendini savunamayacak hastalara olası kötü muamelenin engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti.

Başvuruyu inceleyen KDK, söz konusu hastaların kötü muameleye maruz kalmasının önlenmesi amacıyla sağlık kuruluşlarında denetim, gözetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve bu konuda yapılan işlemlerin içeriği hakkında düzenli olarak kamuoyunu bilgilendirmesi hususunda Sağlık Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

KDK'nin kararında, belirtilen sağlık birimlerinde sunulan hizmetlerle ilgili mevcut denetim mekanizmalarının etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürütülmesi gerektiği bildirildi.

Kararda, kötü muamele iddialarının ortaya çıkmasını önleyici ve tespit edici mekanizmaların güçlendirilmesi ve gerektiğinde hasta mahremiyetini koruyarak teknolojik imkanlardan yararlanılması, ayrıca bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kurum, kendini savunamayacak durumdaki hastaların kötü muameleye maruz kalmaması için alınan kararı Sağlık Bakanlığına iletti.

  • kamu denetim
  • sağlık kuruluşları
  • hasta hakları

ÖNERİLEN VİDEO

Eski kocasını sokak ortasında kaskla dövdü! Küfürler savuran kadının sebebi hayrete uğrattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.